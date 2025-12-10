  1. Inicio
Primeros capturados por muerte de candidato a diputado Óscar Bustillo

Este miércoles, tres personas vinculadas a la muerte de Óscar Bustillo Oseguera, candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), asesinado a balazos el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Yoro, fueron capturadas.

