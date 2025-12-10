Elecciones Honduras
Muere hombre de 618 libras tras ser sacado de su vivienda por bomberos
Franklin Escobar, quien padecía obesidad mórbida, falleció en La Ceiba después de que un equipo de socorro lo trasladara con gran esfuerzo desde su vivienda en Atlántida
Redacción La Prensa
seguir +
10 de diciembre de 2025 a las 13:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
