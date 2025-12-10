  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Muere hombre de 618 libras tras ser sacado de su vivienda por bomberos

Franklin Escobar, quien padecía obesidad mórbida, falleció en La Ceiba después de que un equipo de socorro lo trasladara con gran esfuerzo desde su vivienda en Atlántida

Últimos Videos