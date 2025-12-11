  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Electores rompen la plancha y votan por Asfura y Contreras

Aunque el Partido Liberal domina ampliamente la alcaldía de San Pedro Sula con la reelección de Contreras, los resultados muestran que una parte del electorado no trasladó ese apoyo al nivel presidencial a Salvador Nasralla

Actualizado:
Últimos Videos