Partido Liberal celebra ventaja de Nasralla sobre Asfura

El CNE detalló tras varios cortes que siendo las 2:13 de la tarde que Nasralla tiene 774,354 frente a Asfura con 771, 968, teniendo una diferencia de 2,386 votos a la delantera.

