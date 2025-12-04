Partido Nacional pide "prudencia" a Nasralla en conteo de votos preliminares

María Antonieta Mejía , candidata a designada presidencial (vicepresidenta) de Honduras por el Partido Nacional y compañera de fórmula del aspirante a la Presidencia Nasry Asfura, quien recuperó la ventaja en los resultados de las elecciones, pidió este jueves “prudencia” a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, tras la denuncia de un supuesto “cambio de datos” en el conteo preliminar de votos.
"Estimado, esta no es su primera contienda electoral. Por respeto al pueblo que salió a votar, le pido prudencia", escribió Mejía en un mensaje divulgado en sus redes sociales.
Mejía señaló que entre el martes y el miércoles se incorporaron al sistema los resultados de los departamentos donde Nasralla había obtenido ventaja y aseguró que, pese a ello, su partido no salió “a descalificar el proceso ni a sembrar dudas”.
Nasralla denunció horas antes un presunto “cambio de datos” en el conteo preliminar durante la madrugada, cuando —según indicó— “se apagó la pantalla” del portal de resultados.
En su cuenta de X afirmó que “los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla”, y pidió investigar a la empresa responsable del portal de resultados preliminares.
En el reñido escrutinio, con más del 84,86 % de las actas procesadas, Asfura, para quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el voto, suma 1.114.604 votos (40,26 %) , lo que le da una ligera ventaja sobre Nasralla, que obtuvo 1.090.671 sufragios (39,39 %) .
Este resultado marca un cambio, pues hasta el miércoles Nasralla había mantenido una ventaja de hasta 20.000 votos.
La candidata a vicepresidenta invitó a Nasralla a presentar actas o información adicional si considera que existe alguna inconsistencia, y subrayó que lo procedente ahora es “transparencia, calma y respeto a la voluntad expresada en las urnas”, en un momento en que el escrutinio enfrenta presión política y demandas de mayor claridad en la divulgación de resultados.