Partido Nacional pide "prudencia" a Nasralla en conteo de votos preliminares

Tegucigalpa, Honduras.

María Antonieta Mejía , candidata a designada presidencial (vicepresidenta) de Honduras por el Partido Nacional y compañera de fórmula del aspirante a la Presidencia Nasry Asfura, quien recuperó la ventaja en los resultados de las elecciones, pidió este jueves “prudencia” a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, tras la denuncia de un supuesto “cambio de datos” en el conteo preliminar de votos.

"Estimado, esta no es su primera contienda electoral. Por respeto al pueblo que salió a votar, le pido prudencia", escribió Mejía en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Mejía señaló que entre el martes y el miércoles se incorporaron al sistema los resultados de los departamentos donde Nasralla había obtenido ventaja y aseguró que, pese a ello, su partido no salió “a descalificar el proceso ni a sembrar dudas”.