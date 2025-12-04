Resumen de la desinformación de las elecciones generales 2025

San Pedro Sula, Honduras

Sondeos falsos atribuidos a encuestadoras inexistentes e imágenes manipuladas de los candidatos presidenciales con supuestos votos alterados fueron las narrativas que predominaron el 30 de noviembre, durante el desarrollo de las elecciones generales de 2025. Estos contenidos circularon de forma masiva en Facebook, X y WhatsApp. LA PRENSA Verifica identificó un patrón claro: gran parte de los bulos buscaban influir en la percepción de ventaja electoral. Este tipo de desinformación se activó especialmente en las horas previas al cierre de urnas. A continuación, LA PRENSA Verifica te presenta el recuento de las once narrativas desmentidas durante ese día.

Es falso el boletín de prensa de la Embajada de EUA sobre posible violencia tras elecciones

Una publicación que circula en redes sociales difundió un supuesto boletín de prensa atribuido a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en el que se advierte sobre posibles disturbios, actos violentos, manifestaciones masivas y riesgos de ataques a partir del 1 de diciembre en diversas ciudades de Honduras, tras las elecciones generales. El mensaje también incluye presuntas recomendaciones de seguridad dirigidas al personal de la sede diplomática y a ciudadanos estadounidenses residentes en el país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin embargo, la información es falsa. La Embajada de Estados Unidos desmintió la veracidad del boletín a través de sus cuentas oficiales, aclarando que se trata de un documento apócrifo y que no han emitido ninguna alerta de ese tipo recientemente.

Publicación en X compartida por Bukele sobre apoyo de Arena a Asfura es de 2021

La publicación en X republicada por el presidente Nayib Bukele, de El Salvador, sobre una entrada del partido Arena de su país en respaldo al candidato nacionalista Nasry Asfura es de 2021, en el contexto de las elecciones generales de ese año. Sin embargo, entradas en redes sociales afirman que el post de Arena resposteado por el mandatario salvadoreño es del 29 de noviembre de 2025. "No iba a decir nada sobre las elecciones en Honduras, pero les recomiendo a mis hermanos hondureños hacer exactamente lo CONTRARIO de lo que diga ARENA", se lee literalmente en una parte de una captura de pantalla en Facebook, compartida más de 250 veces desde el 29 de noviembre.

Javier Milei no dijo que los hondureños deben “rugir como leones” contra gobiernos populistas

Circula en redes sociales una captura de pantalla que atribuye al presidente de Argentina, Javier Milei, una frase en la que supuestamente llama a los hondureños a unirse contra los gobiernos populistas autoritarios y de izquierda. Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica determinó que no hay registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a Milei. El arte compartido en Facebook no incluye fecha, fuente, logo institucional ni enlace a una declaración verificable. "Queridos amigos hondureños es hora de rugir como leones, solo un pueblo unido hará temblar a los gobiernos populistas autoritarios, ¡ la libertad avanza !", se lee literalmente en el arte compartido en Facebook.

Imagen manipulada muestra a Nasralla votando por Rixi Moncada

En redes sociales circula una imagen del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, sosteniendo una papeleta electoral marcada a favor de Rixi Moncada, aspirante del partido Libertad y Refundación (Libre). No obstante, esta imagen ha sido manipulada. La fotografía original fue publicada por El Heraldo en su cuenta oficial de Facebook y muestra a Nasralla votando por sí mismo durante los comicios generales de 2025. “Es Rixi”, dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida más de 50 veces desde el 30 de noviembre.

Es falsa la foto de David Chávez votando por Rixi Moncada

Circula en redes sociales una imagen en la que se observa al expresidente del Partido Nacional, David Chávez, sosteniendo una papeleta electoral marcada a favor de Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), durante las elecciones generales de 2025. Sin embargo, la fotografía es falsa: ha sido manipulada. En la imagen original, publicada por el propio Chávez, se le muestra votando por el aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura. "Dirigente Nacionalista David Chavez insita a los cachurecos a votar por Rixi "No queremos ser esclavos de los Gringos tenemos que tener amor y dignidad por la patria", dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 30 de noviembre.

No hay registro de encuesta a boca de urna de Poll HN que sitúa mejor a Rixi Moncada

En redes sociales circula una imagen que atribuye a Poll HN una supuesta encuesta de boca de urna que coloca a la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, como ganadora parcial de las elecciones generales de 2025. Sin embargo, la información es falsa. No existe ningún registro oficial que respalde la autenticidad de la imagen, y tampoco se ha encontrado referencia alguna sobre la existencia de una encuestadora con el nombre Poll HN. “Elecciones generales Honduras 2025. Trasciende el primer corte de boca de urna de las 10:00am. Posiciona como primer lugar a Rixi Moncada. Honduras ya decidió”, dice literalmente una entrada en X/Twitter, visualizada más de 35,000 veces desde el 30 de noviembre.

Encuesta de Gates Ciencia de Datos que aventaja a Rixi Moncada es falsa

Se mueve por redes sociales, específicamente en WhatsApp, una encuesta atribuida a Gates Ciencia de Datos que coloca a Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre) al mediodía de este domingo 30 de noviembre de 2025, durante las elecciones generales. Sin embargo, es falsa. No existe registros públicos ni del sondeo ni la supuesta encuestadora en las redes sociales y en la web. "Reporte Electoral Honduras 2025, Elecciones Generales 2025. Resultados de la Muestra 12:00 p.m.", dice el titular del sondeo que circula este domingo 30 de noviembre de 2025.

Es falsa la encuesta de Paradigma que aventaja a Nasralla en las elecciones generales

En grupos de WhatsApp se mueve una encuesta atribuida a Paradigma en la que el candidato al Partido Liberal, Salvador Nasralla, aventaja durante las elecciones generales 2025. Sin embargo, es falso. La encuestadora Paradigma desmintió la autoría del sondeo a través de sus redes sociales. "Queremos informar que la imagen que está circulando en redes sociales, atribuida a Encuestadora Paradigma, es totalmente falsa", indica textualmente la descripción de la publicación.

Es falsa la encuesta de Nexa Poll que da ventaja a Nasry Asfura

En redes sociales circula una presunta encuesta atribuida a la firma Nexa Poll, que coloca a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, como favorito sobre el resto de aspirantes. Sin embargo, el sondeo es falso. No hay registro oficial de una encuestadora con ese nombre, y el logotipo que aparece en la imagen corresponde en realidad a una agencia de empleo Nexa BPO, con sede en Bogotá, Colombia. “Con @papialaorden Honduras estará bien!”, dice textualmente la descripción de la publicación de Facebook, compartida el 30 de noviembre de 2025.

Falsa encuesta de Le Vote favorece Rixi Moncada en primer lugar

Una supuesta encuesta a boca de urna, atribuida a la firma Le Vote, que coloca a Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), como líder en intención de voto, se viralizó este pasado domingo en redes sociales. El sondeo fue publicado, supuestamente, en la cuenta oficial de X de Le Vote. No obstante, LA PRENSA Verifica comprobó que la encuestadora no la ha compartido ni en sus redes sociales ni en su sitio web oficial. El último posteo de Le Vote relacionado con los comicios en Honduras data del 30 de octubre de 2025.

Imagen alterada muestra a Xiomara Castro votando por Salvador Nasralla

En grupos de WhatsApp circula una imagen de la presidenta Xiomara Castro sosteniendo una papeleta electoral supuestamente marcada a favor de Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. Sin embargo, esta imagen ha sido manipulada digitalmente. La fotografía original fue publicada por la cuenta oficial de la Secretaría de Prensa de la Presidencia y muestra a la mandataria votando por la candidata de su partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, durante las elecciones generales de 2025.