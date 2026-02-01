“Es una sinvergüenzada”: Matheu arremete contra nombramiento de Carla Paredes

Tegucigalpa, Honduras

Matheu señaló que, de acuerdo con la Ley del Estatuto del Médico Empleado, vigente desde noviembre de 1985, todo médico debe acceder a una plaza pública mediante concurso, proceso que según sus declaraciones no se habría realizado en este caso.

El exministro de Salud, José Manuel Matheu , calificó como una “sinvergüenzada” y un acto completamente ilegal el presunto nombramiento permanente de la médico Carla Marina Paredes en una plaza del Hospital San Lorenzo , asegurando que se habría violentado la normativa vigente.

“El nombramiento fue una dedicatoria especial para ella, eso es abuso de autoridad y cinismo”, afirmó, cuestionando además que Paredes habría mantenido simultáneamente cargos como ministra de Salud y presidenta de la Junta Directiva del Seguro Social, mientras supuestamente figuraba con una plaza de guardias en el Hospital San Lorenzo.

El exfuncionario también puso en duda que la médica haya cumplido funciones en dicha plaza, señalando que el nombramiento tendría efecto retroactivo y que se le habría asignado un salario hasta tres veces mayor al que recibe un médico que inicia labores.

Matheu agregó que estos hechos podrían constituir varios delitos administrativos y cuestionó la conducta de la exfuncionaria durante su paso por la Secretaría de Salud, señalando que se detuvieron proyectos hospitalarios en marcha y que hubo conflictos con personal sanitario.

Las declaraciones del exministro se dan luego que LA PRENSA Premium expusiera el Acuerdo No. 7654-2025 al que tuvo acceso forma exclusiva donde se nombra a la exministra en la plaza.

El documento fue firmado el 9 de septiembre de 2025, emitido por la Subsecretaría de Redes de Servicios del Despacho de Salud y autorizado por la Administración Nacional de Servicio Civil.

En acuerdo se establece una “acción de personal” que formaliza el nombramiento de Carla Paredes Reyes dentro del régimen de Servicio Civil, bajo la figura de médico general de guardia.

Su salario mensual es de 105,201.92 lempiras, y desempeñará sus funciones en el Hospital de San Lorenzo, Valle.