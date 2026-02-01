Bota de Oro 2025-26: Mbappé responde, alcanza al líder y Haaland falla; tabla

Así quedó la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026 tras una nueva jornada en las ligas europeas. Kylian Mbappé respondió y alcanzó el liderato, mientras Haaland se queda atrás. Otros goleadores marcaron y suben en la tabla.
21. Leo Walta (IK Sirius de Suecia) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
20. Franculino Djú (Midtjylland de Noruega) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
19. Antoine Semenyo (Manchester City) - 12 goles (x2): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delanero ghanés llegó a 12 tantos en esta temporada de la Premier League con el gol que hizo para el empate citizen (2-2) contra el Tottenham.
18. Ferran Torres (FC Barcelona) - 12 (x2): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero español marcó un gol en el triunfo del Barça este sábado 1-3 contra Elche en la Liga Española.
17. Kasper Hogh (FK Bodø/Glimt de Noruega) 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
16. Nahir Besara (Hammarby Fotboll de Suecia) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
15. Klaemint Olsen (NSI Runavik de Islas Feroe) - 26 goles (x1): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
14. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 13 goles (x2): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés anotó este sábado un gol de penal contra el París FC en la Ligue 1 de Francia.
13. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 13 goles (x2): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero argentino marcó un gol este domingo 1 de febrero en el tirunfo 0-2 contra Cremonese en al Serie A.
12. Ibrahim Diabate (GAIS de Suecia): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
12. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Noruega) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
10. August Priske (Djurgardens de Suecia) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
9. Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
18. Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero colombiano marcó un nuevo gol, lo hizo en tiempo de descuento para vencer 2-1 al Nacional en la Liga portuguesa.
7. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.
6. Vedat Muriqi (Mallorca) - 14 goles (x2): 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El atacante kosovar aparece en la tabla de goleadores de Europa. Juega el lunes contra Sevilla en la Liga Española.
5. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 19 goles (x1,5): 28.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero griego se quedó sin marcar este domingo en el empate (0-0) frente al Tondela.
4. Igor Thiago (Brentford): 16 goles (x2) - 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero brasileño no pudo marcar este domingo en el triunfo de su equipo (0-1) contra el Aston Villa en la Premier League.
3. Erling Haaland (Manchester City): 20 goles (x2) - 40 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero noruego suma ya varios partidos sin marcar y este domingo falló contra el Tottenham, se fue en blanco.
2. Harry Kane (Bayern Múnich): 22 goles (x2) - 44 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés marcó el sábado un gol en el empate 2-2 contra el Hamburgo en la Bundesliga y se subió a la cima, pero respondió ya Kylian Mbappé en la tabla de goleadores de Europa.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 22 goles (x2) - 44 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés marcó el gol del triunfo madridista (2-1) contra el Rayo Vallecano este domingo en la Liga Española y alcanzó en el liderato a Harry Kane.