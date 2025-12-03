Mapa: ¿En qué municipios está ganando Salvador Nasralla y Nasry Asfura?

En los municipios de departamentos como Copán, La Paz y Santa Bárbara, los resultados fueron mucho más cerrados, con márgenes menores a mil votos, aunque ligeramente inclinados hacia el Partido Liberal.En la mayoría de municipios de Colón y Santa Bárbara, antiguos bastiones de Libre, en estas elecciones los votos se dividieron entre ambos partidos con poca diferencia, quedando la mayoría a favor del Partido Nacional.Lempira, por su parte, consolidó su reputación como bastión del Partido Nacional. En municipios como Gracias, Lepaera y La Iguala, Asfura arrasó con grandes diferencias, 8,331 vs. 2,920; 6,196 vs. 1,624; y 5,153 vs. 822, respectivamente.