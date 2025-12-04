CNE realizará escrutinio especial con transmisión permanente y observación pública

Tegucigalpa, Honduras

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), ofreció este jueves junto a la consejera Cossette López una conferencia de prensa en la que anunció la puesta en marcha de un escrutinio especial a cargo de juntas especiales de verificación y recuento, las cuales operarán “de forma autónoma, como una Junta Receptora de Votos (JRV)". Hall explicó que estas juntas se integran con personas propuestas por los partidos políticos, quienes asumirán una “responsabilidad importantísima” dentro del proceso. Añadió que toda su labor estará abierta a la observación electoral y será transmitida en tiempo real.

“El trabajo de estas juntas será público y observado; se ha dispuesto cámaras en el lugar donde se realizarán los escrutinios especiales para transmitir 24/7”, afirmó. La presidenta del CNE detalló que estos nuevos conteos se activan en los casos en que las actas de las Juntas Receptoras de Votos han presentado “inconsistencias insalvables” , por lo que su revisión es clave para completar el escrutinio final al 100 %, tal como lo establece la Ley Electoral de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Hall advirtió que, conforme avancen los procedimientos de contingencias y el escrutinio especial, los resultados de las candidaturas podrían variar. "Los porcentajes de unos aumentan o disminuyen. Esto continuará sucediendo hasta que se cierre el cómputo y no haya más actas o votos por procesar", señaló. Reiteró que estos procedimientos “requieren tiempo y paciencia”, pero son “necesarios e ineludibles” para asegurar que el resultado final represente fielmente la voluntad ciudadana. La funcionaria agradeció al personal del CNE por su esfuerzo en esta etapa del proceso, así como a la ciudadanía “la paciencia y calma que ha demostrado estos días”. También destacó la labor de los medios de comunicación que han informado minuto a minuto sobre la evolución del escrutinio. Hall mencionó que cualquier análisis sobre posibles responsabilidades de la empresa involucrada en el sistema de transmisión deberá realizarse posteriormente. En ausencia del consejero Marlon Ochoa, las consejeras informaron que aún falta procesar actas de Lempira, Yoro, Cortés, Ocotepeque, Colón y Atlántida. Por su parte, la consejera Cossette López afirmó que el proceso “avanza de manera sistemática y ordenada” desde las Juntas Receptoras de Votos, con el objetivo de entregar un resultado que refleja “fielmente la voluntad expresada en las urnas el 30 de noviembre”.

Panorama electoral