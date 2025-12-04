Cossette López sobre conteo de votos: “Era predecible que sería una elección estrecha”

Tegucigalpa, Honduras

La consejera Cossette López instó este jueves a los actores políticos y a la ciudadanía hondureña a mantener la prudencia ante el ajustado avance del escrutinio presidencial, recordando que desde el 30 de noviembre ya se había previsto una contienda “estrecha” y con “márgenes cerrados”.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Cossette dijo que “era predecible que sería una elección estrecha", por lo que pidió respetar los tiempos y esperar a que se contabilice la totalidad del material.

“Cada voto, sin importar el departamento del que provenga, tiene la misma validez e importancia”, agregó.

Asimismo, la consejera del CNE destacó que la información publicada en el sistema es verificable físicamente y que cada partido político posee copias firmadas de las actas por sus representantes en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que garantiza transparencia y trazabilidad en el proceso.

“Solo cuando el 100% de las actas sea contabilizado podrán emitirse declaraciones responsables y certeras”, finalizó.