Cossette López sobre conteo de votos: “Era predecible que sería una elección estrecha”

La consejera Cossette López instó este jueves a los actores políticos y a la ciudadanía hondureña a mantener la prudencia ante el ajustado avance del escrutinio presidencial, recordando que desde el 30 de noviembre ya se había previsto una contienda “estrecha” y con “márgenes cerrados”.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Cossette dijo que “era predecible que sería una elección estrecha", por lo que pidió respetar los tiempos y esperar a que se contabilice la totalidad del material.
“Cada voto, sin importar el departamento del que provenga, tiene la misma validez e importancia”, agregó.
Asimismo, la consejera del CNE destacó que la información publicada en el sistema es verificable físicamente y que cada partido político posee copias firmadas de las actas por sus representantes en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que garantiza transparencia y trazabilidad en el proceso.
“Solo cuando el 100% de las actas sea contabilizado podrán emitirse declaraciones responsables y certeras”, finalizó.
Era predecible que sería una elección estrecha. Dijimos la noche de la elección que los márgenes serían cerrados. Hacemos un llamado respetuoso a todos los actores políticos a demostrar la madurez y la estatura que este momento exige.— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 4, 2025
Así como los votos se contabilizan en el...
Partido de Asfura pide "prudencia" a Nasralla
María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial (vicepresidenta) de Honduras por el Partido Nacional, del aspirante a la Presidencia Nasry Asfura, quien recuperó la ventaja en los resultados de las elecciones, pidió este jueves "prudencia" a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, tras la denuncia de un "cambio de datos" en el conteo de votos preliminares.
“Estimado, esta no es su primera contienda electoral. Por respeto al pueblo que salió a votar, le pido prudencia”, escribió Mejía en un mensaje divulgado en sus redes sociales.
Mejía también señaló que entre el martes y el miércoles se incorporaron al sistema los resultados de los departamentos donde Nasralla había obtenido ventaja y aseguró que, pese a ello, su partido no salió "a descalificar el proceso ni a sembrar dudas”.
Nasralla denunció horas antes un “cambio de datos” en el conteo de votos preliminares durante la madrugada, cuando -según indicó- “se apagó la pantalla” del portal de resultados.
En su cuenta de X afirmó que “los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla” y pidió investigar a la empresa responsable del portal de resultados preliminares.
Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025 a las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013 ) cambió los datos . Los 1,081,000 votos de @SalvaPresidente se los pusieron a Asfura y los 1,073,000 votos que tenía Asfura...— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 4, 2025
La candidata a vicepresidenta invitó a Nasralla a presentar actas o información adicional si considera que existe alguna inconsistencia, y subrayó que lo procedente ahora es “transparencia, calma y respeto a la voluntad expresada en las urnas”, en un momento en que el escrutinio enfrenta presión política y demandas de mayor claridad en la divulgación de resultados.