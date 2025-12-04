Nasralla llama a la tranquilidad y confía en nueva remontada

Tegucigalpa.

Con el 84.59% de las actas presidenciales procesadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura (Partido Nacional) va a la cabeza en la contienda sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal). El presidenciable liberal, en su tercer intento para convertirse en mandatario del país, reaccionó a la ventaja que le lleva el nacionalista. En sus redes sociales, Nasralla escribió que " hoy vamos a retomar la ventaja" en el conteo.

"Esta madrugada (como siempre cuando la gente duerme) David Matamoros del PN hizo ingresar las actas de Olancho, Lempira y Francisco Morazán dónde los resultados no corresponden a la realidad y están inflados igual que la muestra adjunta de Mario Hernández", comenzó escribiendo Nasralla.

"Hoy de día y a los ojos de todo el mundo ingresarán muchas actas de los departamentos de Atlántida, Yoro y Cortes y vamos a retomar la ventaja del Partido Liberal. Solicitamos tranquilidad, porque estamos tomando medidas, de lo que están haciendo y pretenden hacer y no lo lograrán", concluyó.

Esta madrugada (como siempre cuando la gente duerme) David Matamoros del PN hizo ingresar las actas de Olancho,Lempira y Francisco Morazán dónde los resultados no corresponden a la realidad y están inflados igual que la muestra adjunta de Mario Hernández. Hoy de Dia y a los ojos... https://t.co/MdN9V4b1eg — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 4, 2025

Cerrada contienda

Hasta el miércoles Nasralla llegó a tener una ventaja de hasta 20.000 votos contra Asfura, en el reñido escrutinio. La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar, con 517,696 votos (18,15 %). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El recuento de votos ha sido alterado por cortes del sistema del CNE, según su consejera presidenta, Ana Paola Hall, quien ha pedido calma y paciencia a los hondureños, que siguen de cerca los resultados.