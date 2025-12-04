Nasralla llama a la tranquilidad y confía en nueva remontada

El presidenciable liberal dice que los resultados en varios departamentos, que dan ventaja a Nasry Asfura, "no corresponden a la realidad y están inflados"

  • Nasralla llama a la tranquilidad y confía en nueva remontada

    Nasralla en conferencia de prensa en la sede del Partido Liberal.

    Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa.

Con el 84.59% de las actas presidenciales procesadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura (Partido Nacional) va a la cabeza en la contienda sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal).

El presidenciable liberal, en su tercer intento para convertirse en mandatario del país, reaccionó a la ventaja que le lleva el nacionalista. En sus redes sociales, Nasralla escribió que " hoy vamos a retomar la ventaja" en el conteo.

"Lo dijimos": nacionalistas sobre ventaja de Asfura sobre Nasralla

"Esta madrugada (como siempre cuando la gente duerme) David Matamoros del PN hizo ingresar las actas de Olancho, Lempira y Francisco Morazán dónde los resultados no corresponden a la realidad y están inflados igual que la muestra adjunta de Mario Hernández", comenzó escribiendo Nasralla.

"Hoy de día y a los ojos de todo el mundo ingresarán muchas actas de los departamentos de Atlántida, Yoro y Cortes y vamos a retomar la ventaja del Partido Liberal. Solicitamos tranquilidad, porque estamos tomando medidas, de lo que están haciendo y pretenden hacer y no lo lograrán", concluyó.

Cerrada contienda

Hasta el miércoles Nasralla llegó a tener una ventaja de hasta 20.000 votos contra Asfura, en el reñido escrutinio. La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar, con 517,696 votos (18,15 %).

El recuento de votos ha sido alterado por cortes del sistema del CNE, según su consejera presidenta, Ana Paola Hall, quien ha pedido calma y paciencia a los hondureños, que siguen de cerca los resultados.

Ana Paola Hall dice que cerrada contienda presidencial es "histórica"

El candidato que resulte electo sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022, bajo la bandera de Libre, que se resiste a aceptar los resultados que está arrojando la página web del CNE.

Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. Los centenarios partidos Nacional y Liberal han gobernado durante un siglo en Honduras, y por primera vez se disputan el poder con la izquierda gobernando.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más