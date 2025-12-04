"Lo dijimos": nacionalistas sobre ventaja de Asfura sobre Nasralla

Tegucigalpa.

La ventaja de Nasry Asfura sobre Salvador Nasralla en la última actualización de resultados presidenciales ha generado reacciones de dirigentes nacionalistas que, consideran, "veían venir" ese escenario. Con el 84.55% de las mesas procesadas, Asfura registra 1,083,621 votos (40.05%), mientras que Nasralla acumula 1,075,313 sufragios (39.74%).

Mientras tanto, la candidata del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con 518,778 votos (19.17%). Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional, dijo este jueves que sabían que la tendencia "se iba a revertir" en favor de Asfura. "Lo dijimos temprano ayer a nuestros hermanos Hondureños que se mantuviera la calma , que la tendencia de resultados divulgados por el CNE se iba a revertir al ingresar más porcentaje de las actas de la "Marea Azul" en los Departamentos de Lempira , Intibucá, La Paz , Olancho , Copán, El Paraíso, Santa Bárbara", publicó en X. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Solo hay una verdad la mayoría de nuestro pueblo el domingo pasado eligió al mejor hombre, Tito Asfura, para dirigir el país, el presidente que le va a cumplir a cada departamento y municipio, así se va a ratificar al estar divulgadas el 100% de las actas con sus votos, Honduras va a estar bien con Papi a la Orden en la presidencia", extendió.

Lo dijimos temprano ayer a nuestros hermanos Hondureños que se mantuviera la calma , que la tendencia de resultados divulgados por el @CneHonduras se iba a revertir al ingresar más porcentaje de las actas de la Marea Azul en los Departamentos de Lempira , Intibuca, La Paz ,... pic.twitter.com/G1CKgza3Ox — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) December 4, 2025

Por su parte, Antonio "Toño" Rivera, diputado nacionalista, publicó en sus redes que "con justicia está ganando y va a ganar "Papi" la presidencia".

Con justicia está ganando y va ganar @Papialaordenh la presidencia de la República , mejoró muchísimo el Partido Liberal en relación a elecciones pasadas y hay q felicitarlos, ojalá tengan la madurez política de aceptar la voluntad popular, nacionalistas a seguir esperando , nada... https://t.co/rwETzpghaF — Antonio César Rivera (@AntonioCeRivera) December 4, 2025

