"Aún quedan actas sin contar": liberales reaccionan a remontada de Asfura

Tegucigalpa.

Durante la madrugada del jueves 4 de diciembre, el escrutinio presidencial en Honduras mostró un nuevo cambio en la posición de los dos candidatos con mayor cantidad de votos, lo que provocó un incremento de reacciones en plataformas digitales y redes sociales. En el inicio del conteo tras las votaciones del 30 de noviembre, el aspirante del Partido Nacional de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, se mantuvo en primer lugar durante los resultados preliminares y la tendencia inicial del lunes 1 de diciembre.

Sin embargo, el martes 2 de diciembre a las 2:00 p. m., Salvador Nasralla pasó a la primera posición con 765,200 votos válidos, dejando a Asfura en segundo lugar con 765,051 sufragios, apenas 149 votos por debajo. El liderazgo de Nasralla continuó en ascenso. A las 12:27 a. m. del miércoles 3 de diciembre, el conteo visible reportó que la candidatura presidencial superó el millón de votos, ampliando de forma progresiva la diferencia durante el día.

No obstante, a la 1:15 a. m. del jueves 4 de diciembre, los datos presentaron un nuevo giro: Asfura retomó el primer lugar con 1,075,871 votos, superando a Nasralla, que acumulaba 1,070,876 sufragios, una ventaja de 4,995 votos que continuó creciendo en las horas posteriores según el flujo de ingreso de actas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Reacciones

Desde el Partido Liberal, el candidato a diputado Rashid Mejía publicó en X el texto: “Insinuaron que estábamos haciendo fraude y ahora que en 45 min nos alcanzan y nos rebasan, queda desmontada esa narrativa. Solo están ingresando ahora donde ganan, aún le queda a Salvita 432 actas sin contar de Cortés, que representan más de 34 mil votos”.

Insinuaron que estábamos haciendo fraude y ahora que en 45 min nos alcanzan y nos rebasan, queda desmontada esa narrativa.

Solo están ingresando ahora donde ganan, aun le queda a Salvita 432 actas sin contar de Cortes, que representan más de 34 mil votos! pic.twitter.com/ZP7qJ9A0GL — Rashid Mejía (@RashidMG3) December 4, 2025

Por su parte, el congresista Carlos Umaña difundió un mensaje casi simultáneo: “Atención liberales, las fuerzas corruptas pretenden regresarnos al periodo nuevamente de más corrupción, migración forzada, muerte y destrucción del país. La época de la venta a pedazos de la patria. Los paquetazos impositivos, la quiebra del IHSS entre muchas maldades... Hoy más que nunca debemos estar vigilantes. Estos quieren que regresemos AL VÓMITO!!!!”.

Atención Liberales las fuerzas corruptas pretenden regresarnos al periodo nuevamente de más corrupción migración forzada,muerte y destrucción del país.



La época de la venta a pedazos de la patria. Los paquetazos impositivos,la quiebra del ihss entre muchas maldades...hoy más que... — Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) December 4, 2025