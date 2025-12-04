Nasry Asfura le toma ventaja a Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó dos nuevos cortes la madrugada de este jueves 4 de diciembre. En el primero, Nasry Asfura acortaba distancia sobre Salvador Nasralla y en el siguiente, el nacionalista ya tomaba la delantera. El sistema de divulgación de los resultados preliminares de las elecciones de Honduras estuvo caído y a eso de las 1:00 am, la diferencia de Nasralla sobre Asfura se acortaba a 2,243 marcas.

Minutos más tarde, Asfura pasó a liderar el conteo con 1,078,581 votos, es decir el 40.02%, mientras Nasralla se ubicaba en segundo lugar con 1,072,648 votos (39.80%). La candidata oficialista del Partido Libertal y Refundación (Libre) contabilizaba 515,689 votos, es decir el 19.13%.

Hasta las 2:00 de la madrugada del 4 de diciembre, el CNE ya había escrutado el 84.22% de las actas, es decir, 16,129 de 19,152.

Fallas en el sistema