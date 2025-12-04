Nasry Asfura le toma ventaja a Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras
El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó dos nuevos cortes la madrugada de este jueves 4 de diciembre. En el primero, Nasry Asfura acortaba distancia sobre Salvador Nasralla y en el siguiente, el nacionalista ya tomaba la delantera.
El sistema de divulgación de los resultados preliminares de las elecciones de Honduras estuvo caído y a eso de las 1:00 am, la diferencia de Nasralla sobre Asfura se acortaba a 2,243 marcas.
Minutos más tarde, Asfura pasó a liderar el conteo con 1,078,581 votos, es decir el 40.02%, mientras Nasralla se ubicaba en segundo lugar con 1,072,648 votos (39.80%).
La candidata oficialista del Partido Libertal y Refundación (Libre) contabilizaba 515,689 votos, es decir el 19.13%.
Hasta las 2:00 de la madrugada del 4 de diciembre, el CNE ya había escrutado el 84.22% de las actas, es decir, 16,129 de 19,152.
Fallas en el sistema
La divulgación electrónica del escrutinio apenas avanzó durante toda la jornada, pues se han realizado "mantenimientos" de la empresa encargada del portal, según denunciaron las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, que reprocharon la falta de aviso previo al pleno del organismo.
"Ante el mantenimiento que la empresa ASD (contratada para ser la responsable del sistema) realiza sin consulta ni visto bueno del Pleno de consejeros y que ha provocado que se detenga la divulgación de resultados, manifiesto mi absoluto desacuerdo y anuncio que los he convocado a reunión urgente", escribió en X la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.
El martes, tras la primera interrupción del sistema, el CNE habilitó un centro de divulgación en un hotel para proyectar en pantallas los resultados preliminares, que desde entonces han avanzado con lentitud.
Los alrededores del hotel donde funciona el centro de divulgación permanecieron bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras la concentración del martes de simpatizantes de Salvador Nasralla que exigían mayor rapidez en la divulgación de los conteos.