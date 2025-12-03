Retrasan otra vez la publicación de resultados electorales en Honduras por fallas técnicas

Tegucigalpa, Honduras

"Ante el mantenimiento que la empresa ASD (contratada para ser la responsable del sistema) realiza sin consulta ni visto bueno del Pleno de consejeros y que ha provocado que se detenga la divulgación de resultados, manifiesto mi absoluto desacuerdo y anuncio que los he convocado a reunión urgente", escribió en X la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.

El sistema de divulgación de los resultados preliminares de las elecciones de Honduras volvió este miércoles a detenerse por motivos de "mantenimiento" de la empresa privada contratada, desencadenando la indignación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un momento en el que, con casi el 80% de los votos escrutados, se mantiene la ajustada carrera a la presidencia entre los dos candidatos conservadores.

Esta es la segunda ocasión que se detiene de forma abrupta el recuento, que en esta ocasión lleva toda la jornada con alrededor del 79% del escrutinio, paralizado ahora en el 79,60 %.

Cossette López-Osorio, una de los tres consejeras del pleno del ente electoral, también se dirigió a X para tachar de "inexcusable que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al Pleno, en horas cruciales para el conteo de votos y publicidad de las actas".

Ante los problemas técnicos, el ente electoral hondureño habilitó el pasado martes una sala en un céntrico hotel para proyectar en pantallas los resultados preliminares, que desde entonces habían avanzado con lentitud.

En este recuento, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, suma 1.023.359 votos (40,27 %) frente a los 1.007.528 (39,64 %) de Nasry 'Tito' Asfura, aspirante del también conservador Partido Nacional y quien goza del respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Mientras tanto, decenas de policías, algunos de ellos antimotines con un camión blindado y otro lanza-agua, fueron desplegados en los alrededores del céntrico hotel.

El refuerzo policial tiene lugar después de que en la noche del martes un grupo de apoyo a Nasralla llegara hasta los predios de ese hotel portando antorchas y las rojiblancas banderas del Partido Liberal en una manifestación pacífica.

Además frente al hotel se ha instalado un militante del izquierdista gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata, Rixi Moncada, permanece relegada en un tercer puesto con apenas un 19 % de los votos, donde inició un ayuno dentro de un ataúd en señal de protesta por los resultados preliminares, que considera manipulados.

En Tegucigalpa, algunos comercios han comenzado a proteger sus escaparates con tablas de madera o metal, según pudo presenciar EFE, una medida que han hecho en el pasado ante la posibilidad de brotes de violencia o manifestaciones.

Las sedes y búnkers del Partido Liberal y Nacional se mantienen en una aparente tranquilidad. Mientras que la formación política de Nasralla mantiene montada una tarima, la de Asfura proyecta unos conteos propios que le dan por ganador en una ajustada ventaja frente a su contrincante. EFE