Resultados preliminares: ¿quién es el candidato a diputado que encabeza las votaciones en Honduras?

Los resultados preliminares de las elecciones generales 2025 en Honduras empiezan a perfilar a los diputados más votados a nivel nacional. ¿Quién es el candidato a diputado que encabeza las votaciones?
Según la última actualización del Consejo Nacional Electoral (CNE), con más del 79 % de las actas procesadas, el doctor Carlos Umaña, diputado por el Partido Liberal en el departamento de Cortés, encabeza la lista con 129,794 votos, posicionándose como el candidato al Congreso Nacional con mayor respaldo ciudadano hasta el momento.
En la segunda posición se encuentra el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, representante por el departamento de Francisco Morazán, quien acumula 122,475 votos, convirtiéndose en el segundo diputado más votado en todo el país.
El tercer lugar lo ocupa Edgardo Casaña Mejía, diputado por el Partido Libre en Santa Bárbara, quien registra 37,975 votos, según los datos preliminares divulgados por el CNE.
Las cifras podrían variar en los próximos cortes, especialmente cuando inicie el escrutinio de actas con inconsistencias anunciado por las autoridades electorales.
No obstante, los resultados hasta este punto reflejan tendencias claras en la preferencia electoral para integrar el próximo Congreso Nacional.
A nivel presidencial, los resultados preliminares continúan mostrando una ventaja para el candidato del Partido Liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum, quien registra 1.023.359 votos, equivalentes al 40,27%. En segundo lugar se encuentra el candidato del Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah , con 1.007.528 votos.
Carlos Alberto Umaña David, candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras, se ha convertido también en el legislador con mayor respaldo ciudadano en el departamento de Cortés.
Umaña, actualmente diputado y reconocido profesional de la medicina, presentó su trayectoria como pilar de su carrera pública. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Salesiano San Miguel de Tegucigalpa.
Cursó su formación médica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), se especializó en anestesiología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y completó una subespecialización en anestesia pediátrica en el Miami Children’s Hospital.
Además, complementó su preparación con diplomados en epidemiología, administración hospitalaria, financiamiento de modelos de salud, garantía de calidad y seguridad social.
En el ámbito administrativo, Umaña destacó su labor en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), donde fundó el departamento de anestesiología hace varios años, y ocupó cargos como director regional y gerente general.