Partido Nacional insiste en triunfo de Nasry Asfura, pese a ventaja de Nasralla en conteo del CNE

El Partido Nacional sostiene que Nasry “Papi a la Orden” Asfura será el próximo presidente de Honduras, pese a que el último corte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta las 12:30 PM de este miércoles, mantiene a Salvador Nasralla al frente del conteo con 1,022,831 votos, frente a 1,006,930 de Asfura. Mientras en los datos oficiales la distancia favorece al líder del Partido Liberal, en el búnker nacionalista la lectura es distinta. Según dirigentes, el Partido Nacional ya procesó cerca de 13 mil actas, que según su propio cálculo interno, representarían alrededor de 1.5 millones de votos para Asfura cuando concluya el ingreso total de actas provenientes del interior del país.

Desde ese espacio, las voces nacionalistas atribuyen la actual diferencia a que, hasta ahora, se han cargado mayoritariamente las actas de los departamentos donde Nasralla tiene más fuerza electoral. La candidata a designada presidencial María Antonieta Mejía sostiene que los primeros ingresos del sistema corresponden a los bastiones del Partido Liberal, lo que asegura, "despega" la tendencia, pero no define el resultado final.

Mejía afirma que aún faltan por cargarse actas de departamentos donde el Partido Nacional asegura haber ganado con amplitud: Olancho, Lempira, Intibucá, Gracias a Dios, Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, Ocotepeque y Santa Bárbara. “Cuando estas actas empiecen a descontarse en la sumatoria, van a ver una diferencia significativa”, declaró, al tiempo que recordó que existen 2,156 actas con inconsistencias que deberán procesarse de forma manual. La dirigente también criticó el desempeño de la empresa que administra el sistema de transmisión, al asegurar que “no respetó el orden de entrada de las actas” y que las ha contabilizado “como le ha dado la gana”, lo que calificó como una falta a los lineamientos establecidos. No obstante, aclaró que el Partido Nacional no pretende deslegitimar el proceso electoral y que esperarán que el CNE concluya el conteo sin caer en declaratorias anticipadas. “Llamamos a la paz y a la tranquilidad”, dijo Mejía, quien afirmó que el partido está “doblemente contento”: primero por haber derrotado al “familión”, y luego porque según sus proyecciones están encaminados a “llevar a Papi a la presidencia”. Aun así, pidió respeto para el adversario político mientras se espera el veredicto oficial. En esa misma línea, el diputado nacionalista Tomás Zambrano insistió en que la tendencia actual “va en subibaja” y que, aunque por ahora Nasralla encabeza el conteo, el ingreso pendiente de actas del interior revertirá los números. “Al final, el que va a ganar es Papi a la Orden”, afirmó. Zambrano detalló que cinco de los seis departamentos con mayor número de actas corresponden a los bastiones más fuertes de Nasralla: Cortés, Atlántida, Yoro, Colón y parte de Francisco Morazán.