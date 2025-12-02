Tomás Zambrano envía fuerte mensaje a Mel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.

El ambiente político hondureño volvió a tensarse este martes tras un intercambio de mensajes entre Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, y Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras y coordinador de Libertad y Refundación (Libre).

Ambos dirigentes utilizaron sus cuentas en X para dar declaraciones en medio del estrecho conteo presidencial y las denuncias cruzadas sobre el proceso electoral.

Tomás Zambrano reaccionó a un mensaje publicado horas antes por Zelaya, en el que el exmandatario acusó al expresidente estadounidense Donald Trump de interferir en las elecciones hondureñas mediante el indulto y liberación otorgada a Juan Orlando Hernández.

Mel Zelaya calificó la situación como una “maniobra” que, según él, buscaba afectar a la candidata de Libre, Rixi Moncada, y describió lo ocurrido como un “golpe electoral”.