Tomás Zambrano envía fuerte mensaje a Mel Zelaya

El ambiente político hondureño volvió a tensarse este martes tras un intercambio de mensajes entre Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, y Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras y coordinador de Libertad y Refundación (Libre).
Ambos dirigentes utilizaron sus cuentas en X para dar declaraciones en medio del estrecho conteo presidencial y las denuncias cruzadas sobre el proceso electoral.
Tomás Zambrano reaccionó a un mensaje publicado horas antes por Zelaya, en el que el exmandatario acusó al expresidente estadounidense Donald Trump de interferir en las elecciones hondureñas mediante el indulto y liberación otorgada a Juan Orlando Hernández.
Mel Zelaya calificó la situación como una “maniobra” que, según él, buscaba afectar a la candidata de Libre, Rixi Moncada, y describió lo ocurrido como un “golpe electoral”.
El mensaje de Mel Zelaya
En su publicación, Zelaya afirmó que la supuesta injerencia externa buscaba “torcer la voluntad popular”, y defendió la candidatura de Moncada como un proyecto que propone un modelo económico que “rompe los privilegios de las élites”.
Señaló además que el gobierno de Xiomara Castro mantiene “más del 55% de apoyo”, y aseguró que Libre no se dejará intimidar.
“Si sobrevivimos a la narcodictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?”, escribió Zelaya en respuesta directa a Trump.
Respuesta de Tomás Zambrano
El diputado nacionalista respondió con un mensaje contundente dirigido a Zelaya.
Zambrano pidió al exmandatario “no jugar con fuego” y afirmó que el único “golpe electoral” lo habría dado el electorado “en las urnas”. Señaló que Libre fue “derrotado” en la contienda y llamó a Zelaya a entregar el poder “pacíficamente”, haciendo referencia al proceso de transición de 2022.
Presidente Mel Ud que es el que manda en este gobierno no juegue con fuego, si le tiene amor a Honduras no le prenda fuego otra vez, ya deje de hablar de golpes por que El único Golpe Electoral quien lo dio fue el Pueblo este Domingo en las urnas rechazándolos a ustedes y les... https://t.co/4cceE7jFlS— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) December 2, 2025
Zambrano también aseguró que el Partido Nacional no reconoce la narrativa de golpe y defendió los resultados electorales preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“La gente les dijo no a la refundación”, escribió, al tiempo que instó al exmandatario a aceptar los resultados cuando el CNE los oficialice.
Actualización de los resultados electorales
El cruce de mensajes se da mientras se actualiza los últimos resultados del CNE, Nasralla obtiene 822,615 votos, lo que representa un 40.05% del total de votos contabilizados hasta el momento, con el 64.53% de actas escrutadas.
Su competidor más cercano, Nasry Asfura, registra 816,6381 marcas, equivalente a un 39.75%. La diferencia entre ambos candidatos se mantiene en 6,159 votos, mostrando una contienda muy reñida.
La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ha quedado en un distante tercer puesto, con 390,644 votos (19.14%), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos conservadores.