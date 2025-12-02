El expresidente Juan Orlando Hernández queda en libertad

Washington, Estados Unidos

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado el lunes 1 de diciembre de 2025, según los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP). El mandatario de 57 años permanecía en una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos en Hazelton (Pensilvania), operada por BOP. Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares. Por el momento no se han confirmado detalles oficiales sobre su paradero actual o los pasos legales siguientes, más allá de la actualización del estado en la base del BOP. El presidente estadounidense Donald Trump anunció la semana pasada que daría un indulto total a Hernández asegurando que el Gobierno del expresidente Joe Biden “tendió una trampa” al exmandatario hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Reacciones en Honduras

En Honduras, dirigentes políticos y sectores sociales se mostraron divididos ante el anuncio de indulto de Trump. Algunos consideraron el indulto como un revés para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado; otros celebraron la promesa, alegando que el proceso judicial estuvo cargado de motivaciones políticas. Ana García, la esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, afirmó este martes que su esposo "volvió a ser un hombre libre" y agradeció por ello al mandatario estadounidense, Donald Trump. "Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump", escribió García en su cuenta de X.

¡Dios es fiel y nunca falla!



Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado... pic.twitter.com/OBjdAShAWo — Ana García de Hernández (@anagarciacarias) December 2, 2025

Vida política, condena y captura

Antes de ser jefe de Estado de Honduras, Hernández, de 57 años, fue presidente del Parlamento, en el periodo 2010-2014. En noviembre de 2013 ganó las elecciones con la bandera del Partido Nacional entre denuncias de presunto fraude por parte de la oposición. Para los comicios generales de 2017 se lanzó en busca de la reelección, favorecido por una interpretación de magistrados del Supremo que desconocieron la Constitución, que no permite que un presidente sea reelegido bajo ninguna modalidad. Su reelección de manera irregular y las denuncias de fraude de la oposición, principalmente del ahora candidato presidencial del Partido Liberal, también conservador, Salvador Nasralla, derivaron en hechos violentos. Nasralla acusó a Hernández de haberle robado las elecciones, lo que también adujo en los comicios de 2013 entonces al frente del Partido Anticorrupción. El desgaste de los doce años en el poder del Partido Nacional, los primeros cuatro con Porfirio Lobo, pesaron en las elecciones generales de 2021 que ganó Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

El expresidente no había cumplido ni tres semanas de haber dejado el poder el 27 de enero de 2022 cuando fue capturado en su residencia en Tegucigalpa, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos que se concretó en abril. Esposado de pies y manos, del mismo modo que cuando fue capturado en el portón de su residencia el 21 de abril de 2022, fue llevado en un avión hacia Estados Unidos, donde reiteró ser inocente de todos los cargos que le imputaron. Hernández reclamó durante el juicio que para acusarlo el sistema de justicia estadounidense se había aliado con narcotraficantes que lo señalaban falsamente en venganza porque su Gobierno aprobó la extradición a Estados Unidos. El 26 de junio de 2024 recibió la condena de 45 años, siendo el primer expresidente de Honduras sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, donde también cumple cadena perpetua uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, por narcotráfico.



Carta de JOH