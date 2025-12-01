Población en suspenso por resultados de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras continuó hoy con el pulso acelerado y la mirada fija en las pantallas, radios, periódicos y teléfonos móviles, luego de que los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) a lo largo de las horas mostraran un empate técnico entre los candidatos presidenciales Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla. La diferencia mínima entre ambos aspirantes ha tensado el ambiente político y mantenido a la población en un estado de expectativa que recuerda otros procesos electorales cerrados. Según los datos preliminares divulgados por el CNE, ninguno de los dos candidatos muestra una ventaja estadísticamente sólida.

Hemos solicitado la información sobre la conexión de los partidos políticos al sistema TREP para la recopilación de las actas. pic.twitter.com/nSDQu6mCqC — Partido Nacional (@PNH_oficial) December 2, 2025

La pequeña diferencia entre ambos se encuentra dentro del margen de error, lo que impide proyectar un ganador. El ente electoral pidió calma, paciencia y prudencia mientras avanza el registro de actas desde todo el territorio nacional. En municipios de departamentos como Cortés y Francisco Morazán, las calles amanecieron con su ritmo habitual de trabajo. En muchas viviendas y en los centros de trabajo, las noticias se siguieron desde temprano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las personas revisaban en voz alta los porcentajes, comparaban números y compartían imágenes con actualizaciones momentáneas. En los establecimientos comerciales, clientes y empleados hacían pausas para observar las cifras que suben y bajan a medida que avanza el escrutinio.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, se pronunció sobre el empate técnico con Nasry Asfura y negó haber sostenido cualquier conversación con integrantes de Libre.



VIDEO: José Valeriano | EL HERALDO #HondurasDecide #EleccionesHonduras2025 pic.twitter.com/0fBNDCnB74 — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) December 1, 2025