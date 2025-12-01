Población en suspenso por resultados de las elecciones

Honduras continuó hoy con el pulso acelerado y la mirada fija en las pantallas, radios, periódicos y teléfonos móviles, luego de que los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) a lo largo de las horas mostraran un empate técnico entre los candidatos presidenciales Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla.
La diferencia mínima entre ambos aspirantes ha tensado el ambiente político y mantenido a la población en un estado de expectativa que recuerda otros procesos electorales cerrados. Según los datos preliminares divulgados por el CNE, ninguno de los dos candidatos muestra una ventaja estadísticamente sólida.
Hemos solicitado la información sobre la conexión de los partidos políticos al sistema TREP para la recopilación de las actas. pic.twitter.com/nSDQu6mCqC— Partido Nacional (@PNH_oficial) December 2, 2025
La pequeña diferencia entre ambos se encuentra dentro del margen de error, lo que impide proyectar un ganador. El ente electoral pidió calma, paciencia y prudencia mientras avanza el registro de actas desde todo el territorio nacional.
En municipios de departamentos como Cortés y Francisco Morazán, las calles amanecieron con su ritmo habitual de trabajo. En muchas viviendas y en los centros de trabajo, las noticias se siguieron desde temprano.
Las personas revisaban en voz alta los porcentajes, comparaban números y compartían imágenes con actualizaciones momentáneas. En los establecimientos comerciales, clientes y empleados hacían pausas para observar las cifras que suben y bajan a medida que avanza el escrutinio.
Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, se pronunció sobre el empate técnico con Nasry Asfura y negó haber sostenido cualquier conversación con integrantes de Libre.— Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) December 1, 2025
VIDEO: José Valeriano | EL HERALDO #HondurasDecide #EleccionesHonduras2025 pic.twitter.com/0fBNDCnB74
En la sede del Partido Nacional, simpatizantes de Asfura aseguraron que defenderán cada acta. La dirigencia reiteró su llamado a mantener la calma y confiar en los números oficiales.
Por su parte, en el bunker del Partido Liberal, seguidores de Nasralla celebraban con cautela. Ambas campañas han evitado declararse ganadoras y han insistido en vigilar el proceso de actas para garantizar transparencia.
Las autoridades del CNE han recalcado que la carrera está demasiado estrecha para anticipar resultados y han pedido a la ciudadanía no dejarse llevar por rumores o cifras no oficiales.
A pesar del clima de incertidumbre, las calles del país se han mantenido en relativa calma. Organismos de observación internacional destacaron el comportamiento cívico de la población y reiteraron su llamado a respetar los tiempos del proceso electoral.
Mientras tanto, Honduras sigue en vilo. Los ciudadanos aguardan con expectativa el próximo boletín del CNE, conscientes de que la diferencia mínima entre Asfura y Nasralla mantiene la contienda abierta.