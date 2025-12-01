Carlos Umaña dice que "fuerzas dañinas" quieren evitar que Nasralla llegue a la presidencia

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, lanzó un contundente mensaje en su cuenta de X, donde advirtió sobre "fuerzas dañinas" que, según afirmó, buscan regresar al país a un pasado marcado por "impunidad, autoritarismo y saqueo".

En su publicación, Umaña señaló que estos sectores pretenden impedir que el candidato Salvador Nasralla llegue a la Presidencia, a quien calificó como "el único hombre que garantiza pelear contra los corruptos".