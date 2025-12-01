Carlos Umaña dice que "fuerzas dañinas" quieren evitar que Nasralla llegue a la presidencia

El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, lanzó un contundente mensaje en su cuenta de X, donde advirtió sobre "fuerzas dañinas" que, según afirmó, buscan regresar al país a un pasado marcado por "impunidad, autoritarismo y saqueo".
En su publicación, Umaña señaló que estos sectores pretenden impedir que el candidato Salvador Nasralla llegue a la Presidencia, a quien calificó como "el único hombre que garantiza pelear contra los corruptos".
El congresista también exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que avance en el escrutinio de actas de los centros de votación "más grandes e importantes", al asegurar que estos resultados favorecen al aspirante presidencial del Partido Liberal.
Atención hondureños fuerzas realmente dañinas para nuestro país que quieren regresar al pasado de la impunidad,venta a pedazos del país,autoritarismo,persecución de empleados públicos,que quebraron el Estado y que nos endeudaron hasta la coronilla, quieren de manera dolosa...— Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) December 1, 2025
"Si ustedes creen que nos vamos a quedar de brazos cruzados, están completamente equivocados. El pueblo decidió y debe respetarse su voluntad", advirtió.
Umaña cerró su mensaje rechazando cualquier intento de restaurar el "pasado que saqueó sistemáticamente al país", e instó a respetar la decisión expresada en las urnas durante las elecciones generales.