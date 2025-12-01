10 puntos para entender ascenso de la derecha y el castigo al oficialismo en las urnas

Tegucigalpa, Honduras.

Impulsada por el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, la derecha en Honduras, representada por los partidos Nacional y Liberal, frenó a una izquierda del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), "castigada en las elecciones generales del domingo por sus errores", afirmaron este lunes a EFE varios analistas. Los conteos preliminares arrojan un empate técnico entre los conservadores Nasry Asfura (Nacional, 39,91 %), respaldado públicamente por Trump, y Salvador Nasralla (Liberal, 39,89 %), con el primero con apenas unos 515 votos por encima tras ser escrutado el 57,03% de las actas, en un proceso lento con apenas cambios en la jornada.

La izquierdista Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre de la mandataria Xiomara Castro, ha sido relegada a un tercer puesto, con unos 359.584 votos (19,16 %), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos candidatos conservadores.

1. Influencia de Trump

Pero apareció Trump, y anunció en su red social Truth Social que Asfura es el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras", agregando que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas", al ser el que defiende la democracia y "lucha contra" el venezolano Nicolás Maduro. El analista José Manuel Torres, sobre el respaldo de Trump, destacó: Es "una intervención en la política hondureña de una manera directa como nunca antes lo había hecho, que tenemos que valorar los hondureños y el impacto que pudo haber tenido antes de que se abrieran las urnas". "Al margen del impacto, sin duda tuvo una influencia en un país, donde la migración al norte representa la principal fuente de ingresos y la esperanza de miles de familias hondureñas ante el fracaso de los gobiernos locales", añadió.

2. Etapa política decepcionante

El analista considera además que los resultados de estos comicios indican que "está terminando una etapa política del país que ha sido breve por decepcionante", tras cuatro años en el poder, y no cree que se vaya a producir una "autocrítica" entre "la izquierda o el progresismo", los cuales nunca ven "sus propios errores, menos asume sus consecuencias". "Así que no espero una valoración honesta de su derrota, la culpa siempre la tienen los otros", sentenció.

3. Promesas incumplidas

Para otros analistas, muchas promesas incumplidas, sonados casos de corrupción y los discursos de odio de muchos de sus funcionarios, minaron al primer partido gobernante de izquierda, cuyos líderes pregonaron un "socialismo democrático". Con el golpe de Estado a Manuel Zelaya, el que más perdió fue el Partido Liberal, que se resquebrajó, y relanzó al Partido Nacional, que gobernó tres períodos consecutivos, entre 2010 y 2022, el primero con Porfirio Lobo, como presidente, y los últimos dos encabezados por Juan Orlando Hernández, quien ganó las elecciones de 2017 mediante una reelección, violentando la Constitución, que no lo permite bajo ninguna modalidad. Esas elecciones fueron ganadas con "fraude", según denunciaron Libre y el Partido Liberal.

4. Discurso agresivo

Para el analista Filadelfo Martínez, Libre ha tenido "un discurso totalmente agresivo que se inscribe en la política interna del partido, lo que tiene un impacto en los sectores de capas medias".

5. Funcionarios "poco amables"

Además, algunos de sus funcionarios han sido "poco amables con la gente" y "el resto prepotentes para encender el descontento, reconociendo al final que no supieron manejar el poder".

6. Incumplimiento de promesas oficiales

También ha pesado en la derrota de Libre el incumplimiento de promesas oficiales como las de instalar una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, con el apoyo de las Naciones Unidas; la venta del avión presidencial que utilizó el expresidente Juan Orlando Hernández y los vehículos de lujo que utilizaban sus funcionarios; los militares a sus cuarteles y la suspensión del cobro de un peaje en la principal carretera del país, entre otras.

7. Ineficiencia en gestión de recursos públicos

En opinión de Martínez, el gobierno de Libre "es de los que más dinero ha aprobado en su presupuesto anual y de los más ineficientes en la gestión del recurso público" y, de ser crítico de la corrupción en administraciones pasadas, terminó nadando en ella.

8. Discensos

Algo más que Libre no entendió, dice Martínez, es que "su equipo de gobierno no está constituido por pobres, sino de capas medias con un cordón umbilical de cultura que está conectado más allá de Miami, que a La Habana o Caracas, y de ahí viene un poco los disensos".

9. Falta de medicinas

Otros factores como una mala gestión bajo la presidencia de Honduras en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) o la falta de medicinas en los hospitales, también pesaron para que muchos hondureños se decepcionaran de Libre y lo expresaran el domingo en las urnas.

10. Debilitamiento de Libre