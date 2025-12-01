Actas pendientes y escrutinio especial, el siguiente paso del CNE para definir resultados

Tras el cierre del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), el proceso entra en una nueva etapa clave. Con múltiples actas ya transmitidas y publicadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza hacia el escrutinio definitivo, un procedimiento más riguroso que definirá los resultados oficiales de las elecciones generales en el país.
El Trep, como mecanismo de divulgación preliminar, permite conocer tendencias la misma noche electoral. Al haber concluido este proceso, ya no se moverán ni actualizarán los resultados transmitidos y las cifras que aparecen en pantalla quedan congeladas como referencia pública.
Según informó la consejera presidenta, Anna Paola Hall, a través de sus redes sociales, el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares concluyó su labor y, con el 57.03 % de las actas transmitidas, se reportó una diferencia de solo 515 votos entre los candidatos presidenciales del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y el Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, lo que configura un empate técnico.
Ante este escenario, hizo un llamado a la población a mantener la calma y permitir que el proceso avance conforme a la normativa. “El clima de paz con el que se vivió la jornada electoral debe mantenerse hasta el final del proceso”, reiteró la presidente del ente electoral, subrayando la importancia de la paciencia y la prudencia en un momento decisivo para la democracia hondureña.
Hall indicó que aún quedan por contabilizar las actas clasificadas como contingencia uno y dos, y que luego se procederá al escrutinio especial, paso previo para concluir el escrutinio general y emitir la declaratoria oficial de resultados.
— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 1, 2025
Hoy, un día después de las Elecciones despertamos en un país con paz, sin actos de violencia y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras.
Quiero informarles que el TREP ha...
Según el Reglamento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y del Escrutinio General, las actas de cierre de cada Junta Receptora de Votos (JRV) serán procesadas, verificadas y publicadas siguiendo estrictos protocolos de seguridad, validación y trazabilidad.
El reglamento establece dos tipos de contingencias para los casos en que las actas no se transmitan normalmente. La contingencia uno (retorno de equipo) aplica cuando el acta ya fue procesada en el kit tecnológico del centro de votación, pero no logró transmitirse. En estos casos, el equipo retorna a la bodega tecnológica, se sincroniza y envía automáticamente el acta al sistema central.
La contingencia dos (actas físicas – repositorio central) se aplica a las actas que no pudieron ser escaneadas, procesadas ni transmitidas desde la JRV. Estas actas serán extraídas en el centro logístico electoral de Tegucigalpa, escaneadas de forma masiva y transmitidas al servidor central bajo estrictas medidas de auditoría y seguridad.
El reglamento también establece que todas las actas, incluyendo las provenientes de contingencias uno y dos, serán sometidas a un proceso de verificación visual para garantizar la fidelidad de los datos ingresados en el sistema. En caso de errores en la transcripción, las actas serán sometidas a corrección por un equipo especializado, bajo la supervisión del CNE y de la auditoría externa.
Asimismo, se contempla un escrutinio especial para los casos de empate entre candidatos o partidos, y se garantiza que la declaratoria final de resultados se realizará a más tardar 30 días calendario después de la elección, una vez procesadas todas las actas de cierre válidas.
Luis León, analista político, destacó la importancia de la participación ciudadana y el rol de la democracia en sostener la estabilidad del país.
“El resultado de ayer demuestra que los hondureños siguen creyendo que las elecciones son una forma de expresar su descontento y continuar participando en la gobernanza”, señaló.
León explicó que la posibilidad de un empate técnico era alta, aunque se esperaba un mayor apoyo al Partido Libre. También comentó que el bipartidismo logró recibir cierto respaldo, directo e indirecto, de Estados Unidos.
El experto resaltó que la baja participación de votos independientes e indecisos contribuyó a que la elección fuese extremadamente cerrada. “El margen entre ambos candidatos es mínimo, quizá alrededor de un 1%. Ahora estamos en la fase de escrutinio, y el CNE dará los resultados oficiales en los próximos días, lo que definirá con certeza el ganador”, precisó.
Por su parte, Jorge Calix, dirigente del Partido Liberal y ex precandidato presidencial, hizo un llamado a la calma ante la incertidumbre del proceso.
“Los resultados que tenemos proyectados no corresponden ni siquiera al 70% de las actas. Aún faltan departamentos clave como Cortés, y la tendencia muestra que Salvador ha ido acortando distancias”, indicó.
Calix destacó también que el proceso electoral ha sido un ejercicio de reflexión para los hondureños. “Se plantearon escenarios apocalípticos antes de las elecciones, pero la derrota significativa del partido de gobierno impidió que se materializaran incidentes en las mesas electorales. Esto demuestra que la ciudadanía ha ejercido su derecho de manera pacífica y responsable”, añadió.
El proceso que sigue ahora incluye la contabilización de las actas pendientes bajo las contingencias establecidas por el CNE, así como el escrutinio especial para garantizar la validez de los resultados en caso de errores o discrepancias.
Solo tras este procedimiento se podrá declarar oficialmente al ganador de las elecciones generales de 2025, consolidando así la transparencia y legitimidad del proceso democrático en Honduras.