Actas pendientes y escrutinio especial, el siguiente paso del CNE para definir resultados

Tegucigalpa, Honduras.

Tras el cierre del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), el proceso entra en una nueva etapa clave. Con múltiples actas ya transmitidas y publicadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza hacia el escrutinio definitivo, un procedimiento más riguroso que definirá los resultados oficiales de las elecciones generales en el país. El Trep, como mecanismo de divulgación preliminar, permite conocer tendencias la misma noche electoral. Al haber concluido este proceso, ya no se moverán ni actualizarán los resultados transmitidos y las cifras que aparecen en pantalla quedan congeladas como referencia pública. Según informó la consejera presidenta, Anna Paola Hall, a través de sus redes sociales, el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares concluyó su labor y, con el 57.03 % de las actas transmitidas, se reportó una diferencia de solo 515 votos entre los candidatos presidenciales del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y el Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, lo que configura un empate técnico. Ante este escenario, hizo un llamado a la población a mantener la calma y permitir que el proceso avance conforme a la normativa. “El clima de paz con el que se vivió la jornada electoral debe mantenerse hasta el final del proceso”, reiteró la presidente del ente electoral, subrayando la importancia de la paciencia y la prudencia en un momento decisivo para la democracia hondureña. Hall indicó que aún quedan por contabilizar las actas clasificadas como contingencia uno y dos, y que luego se procederá al escrutinio especial, paso previo para concluir el escrutinio general y emitir la declaratoria oficial de resultados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Gracias al pueblo hondureño por acudir a las urnas y ayudarnos a cuidar el proceso electoral.



Hoy, un día después de las Elecciones despertamos en un país con paz, sin actos de violencia y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras.



Quiero informarles que el TREP ha... — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 1, 2025

Según el Reglamento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y del Escrutinio General, las actas de cierre de cada Junta Receptora de Votos (JRV) serán procesadas, verificadas y publicadas siguiendo estrictos protocolos de seguridad, validación y trazabilidad. El reglamento establece dos tipos de contingencias para los casos en que las actas no se transmitan normalmente. La contingencia uno (retorno de equipo) aplica cuando el acta ya fue procesada en el kit tecnológico del centro de votación, pero no logró transmitirse. En estos casos, el equipo retorna a la bodega tecnológica, se sincroniza y envía automáticamente el acta al sistema central. La contingencia dos (actas físicas – repositorio central) se aplica a las actas que no pudieron ser escaneadas, procesadas ni transmitidas desde la JRV. Estas actas serán extraídas en el centro logístico electoral de Tegucigalpa, escaneadas de forma masiva y transmitidas al servidor central bajo estrictas medidas de auditoría y seguridad.

El reglamento también establece que todas las actas, incluyendo las provenientes de contingencias uno y dos, serán sometidas a un proceso de verificación visual para garantizar la fidelidad de los datos ingresados en el sistema. En caso de errores en la transcripción, las actas serán sometidas a corrección por un equipo especializado, bajo la supervisión del CNE y de la auditoría externa. Asimismo, se contempla un escrutinio especial para los casos de empate entre candidatos o partidos, y se garantiza que la declaratoria final de resultados se realizará a más tardar 30 días calendario después de la elección, una vez procesadas todas las actas de cierre válidas.

Esperar