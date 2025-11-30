Transmisión en vivo de las elecciones generales de Honduras 2025

San Pedro Sula, Honduras

En una jornada electoral sin precedentes, LA PRENSA realiza una cobertura inédita, dinámica y multiplataforma, impulsada por un equipo de periodistas altamente capacitado y por una serie de innovaciones digitales diseñadas para acompañar a los hondureños durante todo el proceso de las elecciones generales de 2025.

Desde las 6:00 de la mañana y hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialice los primeros resultados, las plataformas de Grupo OPSA —LA PRENSA, El Heraldo y GoTV— estarán conectadas en una transmisión continua que combinará reportes al instante, análisis especializado y los acontecimientos más relevantes de cada uno de los partidos políticos.

Pero esta vez, la experiencia informativa va mucho más allá. LA PRENSA incorpora nuevas herramientas interactivas, entre ellas un chatbot político que responderá dudas sobre candidatos, propuestas y centros de votación, así como juegos electorales para que los usuarios pongan a prueba su conocimiento sobre el proceso democrático de forma ágil y entretenida.

A ello se suma nuestro completo especial digital Honduras Decide, donde los ciudadanos pueden consultar perfiles de aspirantes, verificar dónde deben votar, revisar paso a paso cómo ejercer el sufragio, y acceder a contenido útil y curioso que rodea esta histórica jornada.