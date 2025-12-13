Barcelona vs Osasuna EN VIVO hoy Liga Española

Barcelona, España.

El FC Barcelona está empatando 0-0 contra el Osasuna este sábado en el Spotify Camp Nou, en la decimosexta jornada de LaLiga Española, en un encuentro al que los blaugranas llegan en estado de gracia tras sumar cuatro victorias consecutivas, una racha que buscarán ampliar en este duelo frente al equipo 'rojillo' y aumentar de forma provisional su ventaja en liderato.

La polémica se ha hecho presente en el juego en el minuto 23 cuando un centro de Marcus Rashford lo cabeceó Ferran Torres al fondo de las mallas para abrir el marcador a favor del Barça.

EN VIVO EL MINUTO A MINUTO: