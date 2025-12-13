Barcelona vs Osasuna EN VIVO hoy Liga Española

El FC Barcelona está empatando 0-0 contra el Osasuna este sábado en el Spotify Camp Nou, en la decimosexta jornada de LaLiga Española, en un encuentro al que los blaugranas llegan en estado de gracia tras sumar cuatro victorias consecutivas, una racha que buscarán ampliar en este duelo frente al equipo 'rojillo' y aumentar de forma provisional su ventaja en liderato.
La polémica se ha hecho presente en el juego en el minuto 23 cuando un centro de Marcus Rashford lo cabeceó Ferran Torres al fondo de las mallas para abrir el marcador a favor del Barça.
Hasta ahí todo bien, pero tras la celebración de los jugadores azulgranas, el VAR avisó al árbitro Adrián Cordero de una posición adelantada de Raphinha en el origen de la jugada, al cobrarse el córner.
📺 ¡Así ha sido el FUERA DE JUEGO de RAPHINHA por el que se ha anulado el GOL de FERRAN! #LALIGAEASPORTS
🟣 https://t.co/PK67wyDw2J https://t.co/mCZDF0OfvN pic.twitter.com/lpOYzWT7ui
Flick presentó novedades en la alineación titular respecto a la última utilizó. Ferran Torres vuelve al once tras su suplencia en el encuentro de Champions ante el Eintracht Frankfurt. También entra Marcus Rashford, lo que seguramente llevará a Raphinha a jugar de enganche. El resto son los mismos que jugaron en Champions. Se caen del once, por tanto, Fermín López y Robert Lewandowski.
ALINEACIONES TITULARES:
BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Rahsford; y Ferran Torres.
OSASUNA: Sergio Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Herrando, Abel Bretones; Torró, Moncayola, Aimar Oroz; Víctor Muñoz y Budimir.
Árbitro: Adrián Cordero (C. Cántabro)
Estadio: SpotyFy Camp Nou.
Hora: 11:30 AM, de Honduras.
Transmite: ViX Premium / Tigo Sports y Sky Sports.