Tabla de posiciones de Liga Española: ¡Barcelona se aleja del Real Madrid!

Barcelona, España.

Un doblete del brasileño Raphinha le dio al FC Barcelona una victoria algo sufrida 2-0 contra el CA Osasuna en el partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga Española 2025-2026, que se disputó en el Spotify Camp Nou.

Le costó mucho al Barça de Hansi Flick derrumbar el muro defensivo del equipo navarro. Había marcado Ferran Torres en la primera parte, pero el gol fue anulado por una posición adelantada de Raphinha en el inicio de la jugada.

Tuvo que esperar hasta el minuto 70 para romper el cerrojo del Osasuna. El asedio del conjunto azulgrana tuvo premio cuando Raphinha recibió un pase de Pedri y el brasileño la cruzó con un gran golpeo de zurda para poner el balón en el fondo del arco rival. El segundo gol del carioca fue en el 70' al llegar a cerrar un centro que se desvió en un defensor.

El Barcelona sigue con su buen momento en el regreso al Camp Nou, un escenario en el que ha ganado los cinco partidos disputados desde su vuelta, en una serie que llega hasta las siete victorias seguidas.

El triunfo deja al Barcelona consolidado en el liderato de la tabla de posiciones de la Liga Española con 43 puntos y le saca 7 de ventaja al Real Madrid, segundo en la clasificación.

Los merengues de Xabi Alonso visitan el domingo al Deportivo Alavés y debe ganar para que el entrenador vasco se mantenga en el banquillo. Real Madrid ocupa volver a la victoria tras los últimos malos resultados y para evitar que el Barça se siga alejando.

El Villarreal es tercero con 35 puntos y puede colocarse segundo si gana el domingo al Levante y el Real Madrid pierde o empate en Vitoria.

El Atlético de Madrid mantuvo la cuarta plaza con la victoria 2-1 sobre el Valencia gracias a un gol ganador de Antoine Griezmann.