Messi provoca caos: destrozos, detenido y lo que lo pasó con el argentino

Lionel Messi 'desató' el caos en la India: lo que desató el revuelo, el organizador detenido y el país investigará lo sucedido.
Messi, Rodrigo de Paul y Luis Suárez fueron los invitados especiales este fin de semana en la India, sin embargo, las cosas se descontrolaron.
El argentino se fue antes por la desorganización y los fanáticos provocaron incidentes porque estaba previsto que jugara unos minutos.
La polémica se originó en el interior del Salt Lake Stadium, donde miles de aficionados denunciaron una estafa tras pagar entradas de alto costo y ver cómo un muro de políticos y funcionarios bloqueaba la visión del jugador para tomarse fotografías, impidiendo el espectáculo deportivo.
Tras los disturbios en el estadio y las protestas en el hotel del jugador, la comitiva de Messi abandonó Calcuta bajo fuertes medidas de seguridad para continuar su gira en la ciudad de Hyderabad.
Posteriormente, la policía de la India detuvo este sábado al organizador principal de la visita de Lionel Messi a Calcuta y confirmó que se ha exigido un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.
Las autoridades policiales informaron que el promotor fue arrestado tras registrarse una denuncia formal debido a los disturbios desatados en el Salt Lake Stadium, donde la multitud lanzó objetos al campo frustrada por la fugaz aparición del astro.
El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó en una conferencia de prensa que el estallido se debió a una falsa expectativa sobre la participación del jugador.
"Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera", detalló Kumar sobre la discrepancia que detonó la violencia.
"El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador", aseguró.
La intervención policial se produce horas después de que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidiera perdón públicamente y ordenara la creación de un comité para investigar la mala gestión.
El Gobierno central ha calificado el evento de "saqueo", acusando a los organizadores de cobrar precios elevados por un espectáculo de apenas 22 minutos que terminó con la evacuación de emergencia del futbolista.
¿Por qué se dio todo el disturbio? El astro permaneció en el recinto un total de 22 minutos y, durante su breve estancia en el campo, fue rodeado inmediatamente por un denso cordón de políticos locales, funcionarios y agentes de policía que buscaban tomarse fotografías con él.
Este bloqueo visual impidió que la multitud en las gradas pudiera ver al jugador. La frustración derivó en el lanzamiento de sillas, botellas de plástico y destrozos del mobiliario del estadio, lo que obligó al equipo de seguridad personal de Messi a activar el protocolo de extracción y cancelar cualquier interacción con el público.
Los aficionados denunciaron la situación como un fraude comercial. Un seguidor declaró a los medios locales que el evento fue una estafa porque gastaron mucho dinero y ni siquiera pudieron verlo.
Otro asistente explicó a los medios que la culpa fue de la gestión, ya que la policía y los militares estaban ocupados haciéndose fotos en lugar de controlar la situación, dejando a los fans sin espectáculo.
Tras los incidentes en el estadio y las cargas policiales en el hotel, la comitiva del jugador se dirigió al aeropuerto para volar hacia la ciudad de Hyderabad, la siguiente etapa de su gira por la India, dejando atrás "la ciudad de la alegría" marcada por la polémica.
Conociendo esto, las autoridades de la India han desplegado un operativo de 4.000 policías y han impuesto un cronograma estricto para blindar este sábado la visita de Lionel Messi en la ciudad de Hyderabad, en respuesta a los disturbios que obligaron a evacuar al jugador horas antes en la oriental Calcuta.
La policía de la ciudad sureña ha emitido una advertencia en declaraciones a los medios de que tomará "acciones severas" contra cualquier mala conducta de los aficionados, para evitar que se repitan las imágenes de violencia que marcaron la primera etapa del "G.O.A.T. India Tour" en Calcuta y que terminaron con la detención del organizador principal.
El comisionado de Policía regional, G. Sudheer Babu, aseguró que se ha establecido un perímetro de seguridad de múltiples capas alrededor del estadio de Uppal y que toda la zona ha sido barricada para garantizar que el astro argentino y sus acompañantes, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, no corran riesgos.
El líder de la oposición nacional, Rahul Gandhi, y el jefe de Gobierno del estado, A. Revanth Reddy, escoltarán a los futbolistas durante las actividades programadas, que incluyen una tanda de penaltis y clínicas con niños, actuando como garantes institucionales del orden.
Asimismo, las autoridades de la India anunciaron este sábado una investigación tras los disturbios que obligaron a evacuar al futbolista Lionel Messi de un estadio en la ciudad occidental de Calcuta, un incidente que ha derivado en acusaciones de corrupción política y estafa contra los organizadores.
"Profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el Salt Lake Stadium", dijo en un comunicado la jefa de Gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee.
Banerjee además anunció la creación de un comité encabezado por el juez retirado Ashim Kumar Ray, con el mandato de depurar responsabilidades sobre los fallos de seguridad que pusieron en riesgo a la estrella del Inter Miami y provocaron cargas policiales en la ciudad.