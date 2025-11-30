Cierran las urnas e inicia el conteo de votos de las elecciones generales 2025 en Honduras

Tegucigapa, Honduras.

Hall dijo que la jornada transcurrió sin incidentes mayores y contabilizó la participación de más de 2.8 millones de votantes , entre los más de seis millones habilitados.

Los centros de votación de las elecciones generales en Honduras cerraron este domingo 30 de noviembre a las 6:00 PM tras una prórroga de una hora, aunque los ciudadanos que aún permanecen en los colegios podrán votar, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

La presidenta del ente electoral instó, además, a los miembros de las mesas a facilitar el trabajo de los observadores nacionales e internacionales durante el escrutinio, que "es público".

De acuerdo a la Ley Electoral, la jornada de votación finaliza a las cinco pm. Sin embargo, los miembros de las JRV pueden decidir prorrogar una hora la votación. Todos los electores que se encuentren haciendo fila a la hora del cierre, pueden ejercer el sufragio. Considerando...

Los principales contendientes presidenciales son Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, la principal fuerza opositora, respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump; y el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también en la oposición.

Los hondureños estaban convocados para votar por un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados ante el Parlamento local y 20 al Centroamericano.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Antes de que se anunciara la prórroga, el CNE había indicado que difundirá su primer informe preliminar a las 9:00 de la noche.

Los resultados finales deberán publicarse dentro de los 30 días posteriores a la jornada electoral.