Ana Paola Hall destaca que casi tres millones han votado

Tegucigalpa.

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), destacó la participación electoral y pidió a los custodios, miembros de mesas electorales y población resguardar los votos. Hall dijo en conferencia de prensa que 2,841,478 votantes fueron verificados y que esa cifra sigue aumentando.

"Más del 50% de los dispositivos satelitales están conectados y están transmitiendo. Esperamos que esta cifra siga aumentando. El pleno del CNE envió un comunicado en el que se establece lo siguiente". Hall exhortó a los miembros de las juntas receptoras de votos (JRV) a "cuidar" y "resguardar" las urnas hasta que los datos sean enviados a través del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep).

Prórroga

El CNE anunció que el cierre de las urnas se retrasa una hora debido a la elevada afluencia de votantes en las elecciones generales que se celebran este domingo en Honduras.

Los comicios, los duodécimos desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, se extenderán hasta las 18:00 hora local (00:00 GMT), indicó el CNE en un comunicado.