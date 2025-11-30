CNE autoriza ampliar una hora las votaciones por decisión unánime de JRV

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que las juntas receptoras de votos (JRV) podrán extender el horario de votación, pero únicamente si todos sus miembros acuerdan de manera unánime permanecer abiertos más tiempo. La medida busca garantizar que en los centros de votación que no abrieron puntualmente a las 7:00 a.m., sino entre 15 y 60 minutos después, las personaspuedan ejercer su derecho al sufragio. La jornada electoral de este domingo en Honduras ha registrado una afluencia masiva de votantes (2.4 millones de los 6.5 habilitados hasta las 3:00 pm),

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, , recordó minutos antes que, de acuerdo con la Ley Electoral, la jornada de votación finaliza a las 5:00 p.m. Sin embargo, indicó que los miembros de cada JRV pueden decidir prorrogar la votación hasta una hora adicional.

El artículo 263 de la Ley Electoral establece que "integrada la Junta Receptora de Votos, a las siete horas (7:00 a.m.), el Presidente de la Junta anunciará 'EMPIEZA LA VOTACIÓN', la que debe desarrollarse sin interrupción hasta las diecisiete horas (5:00 p.m.); de manera improrrogable. Todos los electores que se encuentren en la fila a esta hora podrán ejercer el sufragio". Es decir, la extensión del horario de votación no se limitaría únicamente a una hora adicional; podría mantenerse vigente hasta que todas las personas que se encuentren esperando en fila hayan podido ejercer su derecho al sufragio, garantizando así que nadie sea impedido de votar por retrasos en la apertura de los centros o por otras eventualidades.