Fallas del biométrico no frenaron participación electoral en Atlántida

La jornada electoral en esta ciudad y el resto del departamento de Atlántida se desarrolló este domingo con una participación masiva de ciudadanos desde las primeras horas de la mañana. Las votaciones iniciaron puntualmente a las 7:00 am, hora programada, en todos los centros de votación del departamento, cumpliendo con el cronograma establecido por las autoridades electorales.

La tónica del día fue la alta afluencia de votantes. Desde el amanecer se registraron largas filas en los principales centros de votación, tanto en La Ceiba como en los municipios aledaños de Atlántida. A pesar de la masiva participación, no se reportaron mayores incidencias ni confrontaciones, destacando el ambiente de civismo y tranquilidad en el que se llevó a cabo el proceso. El fallo del sistema biométrico fue la única irregularidad generalizada y el principal inconveniente reportado por las Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que representó un desafío para los miembros de mesa.

Se confirmó que los equipos destinados a la verificación de la identidad de los votantes presentaron fallas en la mayoría de las 363 mesas instaladas en los centros de votación del departamento. Esta situación obligó a los miembros de mesa a recurrir al proceso manual de verificación para evitar retrasos significativos en las filas, lo que generó molestias en la población, que expresó su inconformidad ante distintos medios de comunicación. Marco Midence, diputado por Atlántida del Partido Nacional y exministro de Finanzas, destacó que el proceso se realizara sin mayores problemas. “Creo que los ceibeños hemos dado una muestra de madurez porque se está contando en paz y tranquilidad. Invitamos a votar y elegir a los mejores candidatos”, acotó.