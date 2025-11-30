Xiomara Castro y Manuel Zelaya votan en Catacamas durante la jornada electoral

Catacamas, Olancho.

La presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, llegó la tarde de este 30 de noviembre al centro educativo Álvaro Contreras, en el barrio El Espino, Catacamas, Olancho, para ejercer el sufragio acompañada por el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Castro arribó al lugar junto a decenas de representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y en compañía de uno de sus nietos.

Tras ingresar al centro de votación, la mandataria procedió a emitir su voto, en el que respaldó a la candidata presidencial de su partido, Rixi Moncada. "Hoy es un día muy importante para el pueblo hondureño, el llamado es a seguir saliendo a participar y votar. Estos cuatro años hemos construido institucionalidad y hoy se refleja'', expresó la mandataria hondureña. La participación de la presidenta ocurre en medio de una jornada electoral en la que más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para decidir la continuidad de Libre en el poder o el retorno de los partidos Nacional o Liberal.