Santa Ana reporta alta participación y retrasos en apertura de urnas

Santa Ana, Francisco Morazán

Santa Ana, uno de los municipios del sur de Francisco Morazán, registró demoras en el inicio de la votación durante la jornada electoral de este domingo. En la escuela urbana Mixta Juan Lindo, uno de los principales centros de votación del municipio, las urnas debían habilitarse a las 7:00 am, pero el proceso inició hasta las 7:30 am.

Para ese momento ya se había formado una fila de aproximadamente 250 personas, entre jóvenes, adultos y ciudadanos de la tercera edad, quienes aguardaban con paciencia para ejercer su derecho al voto. La falta de organización en las mesas fue señalada como la causa del retraso, lo que generó molestias entre los votantes. Algunos manifestaron su inconformidad, argumentando que la espera prolongada les estaba causando cansancio y malestar.