Nueva Arcadia Copán decide si Vicente León logra su tercera reelección como alcalde

En medio de la jornada electoral que define el rumbo político de Honduras, los ciudadanos de Nueva Arcadia, Copán, acudieron a las urnas para decidir si Vicente León, actual alcalde y candidato por tercera ocasión, continuará al frente de la municipalidad.
La votación se desarrolla en un ambiente de expectativa, marcado por el balance de su gestión y las promesas de continuidad que acompañan su campaña.
“Me siento bendecido, agradecido con Dios, agradecido con los medios de comunicación por esa gran labor, agradecido con la población, agradecido con la Policía Nacional, agradecido con el Ejército. Acá no tenemos ningún tipo de problema y ruego a la población en general, a nivel nacional, sé que mantendremos la paz y la tranquilidad”, dijo Vicente León, alcalde de Nueva Arcadia, previo a ejercer su voto en la escuela Daniel Cruz Berrios del barrio El Triángulo.
Recomendó a los ciudadanos “elegir a las autoridades que Dios nos ponga en nuestro corazón y Dios va a poner al presidente que va a ser electo este día. Y no hay necesidad que los hondureños nos peliemos, que seamos enemigos. Debemos de tener paz, tranquilidad cada uno de nosotros”.
Por último, instó a los habitantes del municipio a participar en el proceso. “Que salgan, que no se queden en casa. No se quede mañana, diciendo ay, yo gracias a Dios, que no voté, porque no salí. Hay que salir y elegir para no estar diciendo mañana qué malo es fulano o qué bueno es fulano”.
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación o el retorno de los partidos Nacional y Liberal.