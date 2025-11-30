CNE da banderillazo inicial a comicios sin la presencia de Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.

Con la presencia únicamente de dos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa y Ana Paola Hall, se dio inicio este 30 de noviembre, mediante una cadena nacional, a la apertura oficial de las Elecciones Generales 2025. Tanto Hall como Ochoa ofrecieron mensajes al pueblo hondureño, a las Fuerzas Armadas de Honduras, a los partidos políticos y a todos los que forman parte de este proceso democrático.

"Hermanos y hermanas, hemos vencido los obstáculos que pretendían entorpecer el proceso electoral. Pueblo hondureño, que nadie decida por ustedes", expresó Marlon Ochoa durante la apertura de la cadena nacional.

Por su parte, Hall afirmó con energía: "Partidos políticos, ustedes no solo protagonizan el proceso en su contienda... hoy debo recordarles las reglas democráticas: no hacer declaratorias tempranas, ni avivar ninguna llama de violencia".

Seguidamente, se continuó con la juramentación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mientras tanto, la consejera Cossette López no participó en el evento inaugural tras declarar que recibió “alertas serias” sobre la presunta presencia de colectivos del Partido Libertad y Refundación (PLR) en el centro de votación elegido para el acto. En un mensaje difundido pocos minutos antes del inicio de la cadena nacional, López explicó que dichas alertas señalaban que estos grupos buscarían intimidarla y obstaculizar su participación en las fases posteriores del proceso electoral, con el fin de generar conflictividad temprana que desincentive el voto ciudadano. “Después de los episodios de violencia verbal y hostigamiento que he sufrido desde que asumí y recientemente, este riesgo dejó de ser una percepción y se convirtió en una amenaza real. Por recomendación de seguridad y para no comprometer mi integridad, no asistiré al acto inaugural de la jornada electoral. Proteger mi vida y la de mi familia no es un acto de temor: es un acto de responsabilidad”, escribió en un tuit publicado en sus redes sociales. En el mismo mensaje pidió el acompañamiento de la comunidad internacional y de la ciudadanía, y responsabilizó a Marlon Ochoa, consejero del CNE, y al Partido Libertad y Refundación por cualquier agresión que pudiera producirse en su contra o en contra de su familia.

Hoy, a pocos minutos de iniciar la cadena nacional, me veo en la obligación institucional de informar a la ciudadanía una situación que no imaginé enfrentar como consejera del CNE. En las últimas horas he recibido alertas serias sobre la presencia de colectivos del PLR en el... — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) November 30, 2025

