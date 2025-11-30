¿Por qué Cossette López no asistirá al acto inaugural de la jornada electoral?

San Pedro Sula, Honduras

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó que no asistirá al acto protocolario de apertura de las Elecciones Generales 2025, tras recibir “alertas serias” sobre presunta presencia de colectivos del Partido Libertad y Refundación (PLR) en el centro de votación elegido para el evento.

En un mensaje difundido pocos minutos antes de la cadena nacional para inaugurar la jornada electoral, Cossette explicó que dichas alertas señalan que estos grupos buscarían intimidarla y obstaculizar su participación en las fases posteriores del proceso electoral, con el fin de generar conflictividad temprana que desincentive el voto ciudadano.

“Después de los episodios de violencia verbal y hostigamiento que he sufrido desde que asumí y recientemente, este riesgo dejó de ser una percepción y se convirtió en una amenaza real. Por recomendación de seguridad y para no comprometer mi integridad, no asistiré al acto inaugural de la jornada electoral. Proteger mi vida y la de mi familia no es un acto de temor: es un acto de responsabilidad”, escribió en un tuit publicado en sus redes sociales.

Además, en el mismo tuit pidió el acompañamiento de la comunidad internacional y de la ciudadanía, y responsabilizó a Marlon Ochoa, consejero del CNE, y al Partido Libertad y Refundación por cualquier agresión que pudiera producirse en su contra o en contra de su familia.

Finalmente, la consejera reiteró su compromiso con el proceso democrático y aclaró que su ausencia en el acto de apertura no implica renuncia a sus funciones.

Indicó que estará presente en la divulgación de resultados prevista para esta noche y en las actividades propias de la jornada electoral. “Honduras merece paz... y ese es también mi derecho. Vamos todos a votar”, concluyó.