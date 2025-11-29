Tensión en el CNE: Cossette López afirma agresión verbal de Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.

La acusación fue publicada a las 5:40 p. m. en su cuenta de X, donde López afirmó que el intercambio se produjo durante una reunión programada. La disputa se originó por los audios previamente presentados por Ochoa y por supuestas fallas vinculadas a empresas de telecomunicaciones.

A pocas horas de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta un nuevo episodio de tensión interna . La consejera Cossette López denunció este sábado que fue agredida verbalmente por el consejero Marlon Ochoa durante una sesión de pleno.

“En este momento estoy siendo agredida verbalmente por el consejero Ochoa en sesión de pleno. Anticipa a sus acusaciones difamatorias y pide moderación de la consejera Hall para poder terminar su falta de respeto e institucionalizarla por medio de acta”, escribió Cossette López, consejera del CNE.

Según su denuncia, Ochoa habría leído durante la sesión los audios mencionados “textualmente”, vinculándolos con datos del simulacro electoral y señalando a compañías de telecomunicaciones. López aseguró que esas afirmaciones también constituyen difamación contra dichas empresas.

“El mismo cuento de los audios que presentó. Los lee textualmente mientras delinque en sesión plenaria y ahora los une a las fallas en que alude a empresas de telecomunicaciones (a quienes difama también) y datos del simulacro”, agregó.

López calificó lo ocurrido como “otro delito de violencia” en su contra y afirmó que se trató de un hecho en “flagrancia”.

Hasta el momento, no se ha conocido la posición del consejero Marlon Ochoa sobre lo sucedido.

El episodio ocurre en un momento crítico para el organismo electoral, que se encuentra en fase final de preparación de la jornada de votación prevista para este domingo 30 de noviembre.