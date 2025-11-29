Ana Paola Hall advierte: “Cuidado, no se dejen confundir”

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió la noche de este sábado a la ciudadanía sobre la circulación de información falsa relacionada con el uso del sistema biométrico en las Juntas Receptoras de Votos.
En un mensaje difundido este sábado en su cuenta de X, reiteró que el uso del lector biométrico es obligatorio para todos los votantes.
“¡Cuidado! No se dejen confundir por falsa información. El uso del biométrico es obligatorio. ¡Votantes: exijan el lector biométrico!”, publicó Ana Paola Hall, presidenta del CNE.
¡Cuidado! No se dejen confundir por falsa información. El uso del biométrico es obligatorio.— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) November 29, 2025
¡Votantes: exijan el lector biométrico! https://t.co/3ZrMyDmop1
Hall también compartió un video de advertencia sobre posibles delitos electorales asociados a la manipulación del voto y al incumplimiento de los procedimientos establecidos.
En su publicación recordó que prácticas como el tráfico de credenciales, la compra y venta del voto o la alteración de actas pueden ser castigadas penalmente.
“No cometas delito electoral ni dejes que otros te utilicen. El tráfico de credenciales, la compra y venta del voto e inflar resultados en las actas son delitos y pueden ser penados con hasta 8 años de cárcel”, aseguró el video del ente electoral.
La titular del CNE enfatizó que omitir el uso del lector biométrico también podría constituir una falta grave en el marco del proceso.
El CNE pide a los ciudadanos exigir el registro de su huella al momento de ejercer su voto. “Ciudadano, al llegar a la Junta Receptora de Votos, exigí que registren tu huella”, concluyó el video.