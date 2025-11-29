Ana Paola Hall advierte: “Cuidado, no se dejen confundir”

Tegucigalpa, Honduras.

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió la noche de este sábado a la ciudadanía sobre la circulación de información falsa relacionada con el uso del sistema biométrico en las Juntas Receptoras de Votos.

En un mensaje difundido este sábado en su cuenta de X, reiteró que el uso del lector biométrico es obligatorio para todos los votantes.

“¡Cuidado! No se dejen confundir por falsa información. El uso del biométrico es obligatorio. ¡Votantes: exijan el lector biométrico!”, publicó Ana Paola Hall, presidenta del CNE.