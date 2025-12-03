Ampliación del bulevar del este y recuperar playas, nuevos proyectos del alcalde Bader Dip

La Ceiba, Atlántida

Tras la victoria electoral del domingo 30 de noviembre, que le asegura un nuevo período de cuatro años al frente de la municipalidad ceibeña, el alcalde reelecto de La Ceiba, Bader Dip, del Partido Liberal, agradeció a la población por el masivo apoyo en las urnas. El edil destacó que esta reelección representa un mandato claro de la ciudadanía para continuar con la ruta de progreso y desarrollo que ha caracterizado su gestión. “Este triunfo no es mío, es de todos los ceibeños que creen en una ciudad mejor y que lo bueno debe continuar. Su voto de confianza nos impulsa a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando por el pueblo”, expresó Bader Dip.

Proyectos claves

El alcalde reelecto reafirmó su compromiso con la ejecución de proyectos vitales para la ciudad durante el período 2026-2030. Entre las obras prioritarias se destaca la ampliación del bulevar del Este, infraestructura considerada crucial para mejorar la movilidad y el desarrollo urbano de La Ceiba. "Vamos a seguir cumpliendo con las promesas de campaña. La ampliación del bulevar del Este es solo uno de los grandes proyectos que quedaron pendientes. Se ha venido ejecutando por etapas con lo que se va recaudando, pero vamos a seguir hasta culminarlo en estos cuatro años", enfatizó Dip.

La alcaldía ceibeña aumentó en 100% la tasa vial municipal para financiar este proyecto. La recaudación anual ronda los 30 millones de lempiras. Con esos fondos se pagaría un préstamo de 250 millones de lempiras solicitado a la banca privada, sin embargo, dicho endeudamiento no fue aprobado en el Congreso Nacional. Con los recursos percibidos hasta ahora, la ampliación del bulevar del Este avanza por etapas. Para el próximo año se prevé la construcción del puente de acceso a la colonia Villa Neen y posteriormente la pavimentación de la zona de Satuyé para conectar el bulevar con la carretera CA-13, con el objetivo de descongestionar las entradas y salidas del sector este. Además, ya inició la pavimentación de la calle conocida como “El Chorizo”, proyecto que forma parte del plan para mejorar el acceso a la ciudad por la zona este. Otro de los proyectos a ejecutarse en el nuevo período municipal es la protección costera con espigones. “Vamos a recuperar las playas de toda La Ceiba porque es un componente fundamental para el turismo. Hay mucho por hacer. La Ceiba tiene un potencial enorme y trabajaremos para convertirla en la ciudad que todos merecemos”, señaló el alcalde.

Saneamiento financiero

Dip también sostuvo que uno de los pilares de su agenda será el saneamiento de las finanzas municipales. Afirmó que se mantendrá la política de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, con el fin de fortalecer la economía de la municipalidad. “Vamos a asegurarnos de que cada lempira invertida se traduzca en obras y beneficios directos para nuestros vecinos”, manifestó, invitando a la población a seguir participando de manera activa en la construcción de una ciudad próspera.

Al cierre de su comparecencia, el alcalde pidió al cuerpo de regidores que lo acompañará a apoyar los proyectos de ciudad. “Súmense a este barco para continuar desarrollando La Ceiba”, expresó.

