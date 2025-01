Atlántida se une por los cuatro carriles hasta La Ceiba

Esto generó un fuerte rechazo, ya que no estaban dispuestos a aceptar solo dos carriles. Una comisión viajó a Tegucigalpa la semana anterior y fue recibida por el ministro Pineda, y aunque regresaron con un documento de compromisos por parte del funcionario, la duda sobre el corredor turístico no les quedó claro.

No necesitan nueva licitación

Para Ramón Arias, no es necesario realizar un nuevo proceso de licitación, “la intención es manejarlos con la misma empresa adjudicada para no entrar en procesos licitatorios nuevos, que no hacen más que demorar las obras”.

“La reunión ha sido muy importante, tuvimos una comunicación con el gerente de país del Banco Centroamericano y nos aclaró que el proyecto se puede ejecutar con unos ahorros de la dimensión del préstamo para ampliar a cuatro carriles. Esta es una lucha, no podemos aceptar solo dos carriles”, apuntó el diputado nacionalista Marco Midence.

El alcalde Bader Dip dijo que, “el departamento de Atlántida, bajo ninguna circunstancia, va a aceptar un proyecto a dos carriles, ya que prometieron cuatro y licitaron dos”.