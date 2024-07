Molestos empresarios porque corredor turístico ahora se construirá hasta 2025

“Se licita entre septiembre y octubre pero las maquinas ya estarían trabajando en enero del próximo año porque no es una obra menor, estamos hablando de más 220 kilómetros a cuatro carriles, ampliaciones, puentes, cajas puente, bahías y entradas a municipios. Las ordenes de inicio del proyecto se estarían dando a finales del presente año.”, expresó Octavio Pineda ministro de la SIT.

Malestar y preocupación causó entre empresarios de las Cámaras de Comercio y Turismo del litoral atlántico, el anuncio de Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), de construir el proyecto corredor turístico de cuatro carriles, desde El Progreso, hasta La Ceiba hasta el 2025, y no a mediados del presente año como estaba estipulado.

”Estamos preocupados porque volvemos a tener promesas que no se están cumpliendo y más bien se están alargando los tiempos de inicio.

Para nosotros en el litoral, que es un sector turístico y de agronomía las carreteras son importantes porque los turistas quieren tener mayor tiempo en los destinos y no en las carreteras. Necesitamos los cuatro carriles lo antes posible como lo habían prometido porque nuestras carreteras están colapsadas”, apuntó Julio Chihan, presidente de la Cámara de Turismo de La Ceiba.

“El anuncio del atraso del proyecto es una noticia decepcionante porque teníamos la esperanza que iniciara ya, pero no es así. Hemos tratado de comunicarnos con Octavio Pineda para conocer los avances del proyecto pero no tenemos respuesta. Se anuncia para 2025 pero estamos preocupados que no se haga porque es un año de cambio de Gobierno y con el que venga es un comenzar de nuevo”, dijo Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Comercio de Tela.