Empresarios del litoral demandan una carretera de cuatro carriles

Esta vía se encuentra en mal estado debido a que ya dio la vida útil, aunque se han ejecutado obras de bacheo en los últimos días, estos no han sido la solución, ya que aún se encuentra llena de hoyos.

“Nos hemos unido el bloque de cámaras del litoral para que juntos podamos forjar el desarrollo de nuestra región. Esto no lo podemos si no tenemos la venia del Gobierno y si no tenemos las condiciones adecuadas”, expresó Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Comercio de Tela.