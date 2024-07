EN VIVO Ceremonia de inauguración de Juegos Olímpicos París 2024: hora y dónde ver

¿Qué se sabe y que no de la inauguración?

– Los 6 km de recorrido por el río: los deportistas surcarán el Sena en 90 embarcaciones que recorrerán los 6 km desde el puente de Austerlitz al Puente de Jena.

– Fin de fiesta en el Trocadero: la parte más ceremonial de la inauguración se celebrará en Trocadero, donde estarán las autoridades, unos 200 jefes de Estado y de Gobierno o primeras autoridades.

– Un operación de seguridad descomunal: los 326.000 espectadores que se esperan a lo largo del Sena estarán protegidos por un despliegue de 45.000 agentes. El dispositivo incluye también a 20.000 agentes de seguridad privada y unos 10.000 soldados.

– Un desfile sin Rusia: Grecia abrirá el desfile, como es tradición en homenaje a la cuna del olimpismo, y Francia lo cerrará como país local. Entre las delegaciones participantes no estará la de Rusia, sancionada por la guerra de Ucrania y cuyos representes, apenas una quincena, participarán como neutrales en las competiciones, pero no en la ceremonia.

– Macron inaugurará los Juegos: el honor de declarar inaugurados los Juegos corresponde el jefe de Estado, en este caso Emmanuel Macron, presidente de la República, que pronunciará una única frase, en torno a la fórmula ‘Declaro inaugurados los Juegos de la XXXIII Olimpiada’.

-- No se sabe --

– Un esperado espectáculo artístico: los números artísticos, las actuaciones en directo y el hilo conductor de la fiesta serán una sorpresa. Pero Céline Dion y Lady Gaga están en París y ya se da por hecho que serán partícipes. Puesto que el desfile de barcos pasará por delante de iconos culturales como Notre Dame, el Louvre o la propia Torre Eiffel, se espera una ceremonia cargada de contenido.

– ¿Cuántos deportistas desfilarán realmente?: aunque son 10.500 los participantes en los Juegos, no se sabe cuántos estarán presentes en el desfile de barcos, pero serán muchos menos. Los que compitan al día siguiente optarán mayoritariamente por quedarse en la Villa para no cansarse, y otros muchos no han llegado aún a París porque sus pruebas son en la segunda semana.

– ¿Cómo seguir un recorrido lineal de cuatro horas?: la ceremonia durará cuatro horas, por lo que aquellos que estén sentados en algún punto del Sena deben tener algún modo de seguir el trayecto y disfrutar también de lo que ocurra en el Trocadero.

– Quién encenderá el pebetero: como siempre, el secreto mejor guardado de los Juegos es quién encenderá el pebetero. Una posibilidad es que, por primera vez, lo haga una pareja de deportistas. El último encendido lo protagonizó la tenista Naomi Osaka en Tokio 2020. La identidad del último relevista de la antorcha también es secreta.

– Más que el ‘quién’, el ‘cómo’: esta vez importa mucho cómo se encenderá el pebetero y dónde estará situado. La Torre Eiffel, frente al Trocadero, es una tentación difícil de resistir, pero a la vez una opción muy obvia.