Deportes
Marathón arrasa ante Olancho y se prepara para la gran final ante Olimpia
Marathón se impuso con autoridad ante Olancho FC en la Triangular B del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 17:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
Espinel critica a la Liga Nacional y advierte a Marathón
Redacción La Prensa
Deportes
Dereck Moncada se pronuncia sobre su futuro tras anotar ante Real España
Redacción La Prensa
Deportes
Olimpia cumple y vence a Real España en cierre de triangulares
Redacción La Prensa
Deportes
Denovan Torres, portero del Juticalpa FC, sufre accidente de tránsito
Redacción La Prensa
Deportes
Cristiano Ronaldo brilla con doblete y lidera al Al Nassr hacia el liderato
Redacción La Prensa
Deportes
Pinto confiesa: sufre misma lesión de Yamal y lo que pasó con la Selección
Redacción La Prensa
Deportes
Roque Pascua explica por qué el VAR no se utilizó en.mp4
Redacción La Prensa
Deportes
Jeaustin Campos manda mensaje claro tras la eliminación del Real España
Redacción La Prensa
Deportes
Real España sufre dura eliminación y dice adiós a la final
Redacción La Prensa
Deportes
Hondureño Joseph Rosales cambia de equipo en el extranjero
Redacción La Prensa
Deportes
Jonathan Rubio a fondo: Su vida en Angola, equipo de Honduras,¿le gustaría ser pastor?
Redacción La Prensa
Deportes
Oficial: Deja al Real Madrid y ficha por equipo de Francia
Redacción La Prensa