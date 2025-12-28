  1. Inicio
Dereck Moncada se pronuncia sobre su futuro tras anotar ante Real España

Olimpia cerró la triangular con una victoria ante Real España gracias a un gol de Dereck Moncada. Al finalizar el partido, el atacante hondureño se refirió a su buen momento futbolístico.

