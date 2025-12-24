Elecciones Honduras
Inicio
Multimedia
Videos
Deportes
Roque Pascua explica por qué el VAR no se utilizó en.mp4
La ausencia del VAR en el Apertura y la planificación del próximo torneo fueron aclaradas por Roque Pascua, quien confirmó que el Clausura 2026 arrancará a finales de enero.
Redacción La Prensa
Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 14:12
Redacción La Prensa
