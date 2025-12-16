¿Quién fue el mejor funcionario de Honduras en 2025? Vote aquí

San Pedro Sula, Honduras

Entre los candidatos nominados figuran las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López; el alcalde sampedrano Roberto Contreras y los diputados Tomás Zambrano y Maribel Espinoza.

El período de votación para seleccionar al “Mejor funcionario” de Honduras en 2025 ya inició y permanecerá abierto hasta el jueves 8 de enero de 2026, a las 11:59 de la noche.

2) Busque la encuesta titulada “¿Quién fue el mejor funcionario de 2025 en Honduras? ” y haga clic.

1) Ingrese a www.laprensa.hn desde una computadora, teléfono móvil o tablet.

3) Seleccione al funcionario de su preferencia haciendo clic en el círculo ubicado junto a su nombre. Solo se permite un voto por participante.

4) Desplazarse hasta el final de la encuesta y presionar el botón morado “Votar” para registrar la elección.

La privacidad y transparencia del proceso están garantizadas mediante un control por dirección IP, lo que impide votos duplicados. En el caso de empresas que comparten una misma IP, únicamente se permitirá un voto. Si algún participante tiene dificultades para votar desde la red WiFi de su empresa, puede desactivar esa conexión y utilizar sus datos móviles para emitir su voto.

El período de votación concluirá el 8 de enero de 2026 a las 11:59 p. m., y los resultados oficiales se darán a conocer el viernes 9 de enero de 2026 a través de La Prensa.