No perdonan a Motagua y señalan a culpables tras eliminación ante Olimpia

El Motagua cayó por 2-0 ante el Olimpia y se quedó sin posibilidades de avanzar a la gran final del Apertura 2025 tras dos derrotas consecutivas.
Diario Diez: "¡Motagua fuera! Olimpia eliminó a Motagua y pone un pie en la gran final del Apertura".
Diario La Prensa: "El clásico capitaliano volvió a teñirse de blanco: Olimpia otra vez se le cruzó en el camino a Motagua y el azul dice adiós al sueño de ser campeón".
Desde TDTV publicaron: "Lo de siempre. Ganó Olimpia".
Tigo Sport: "¡El león cazó al águila! Olimpia venció 2-0 a Motagua con goles de Dereck Moncada y Maynor Arzú. Con este resultado, el azul queda eliminado de la triangular, mientras que el albo sigue rugiendo fuerte".
Johan Raudales, periodista de DIEZ: "Que pequeño es este Motagua. Espantoso, sin ganas, sin garras, sin ideas y sobre todo sin jugadores que amen al equipo. Mucho menos un capitán".
Y agrega sobre el estratega: "SE TIENE QUE IR. He apoyado mucho su idea de juego porque trata de jugar bien, pero los futbolistas no se acoplarán nunca a su estilo".
Walter García, reportero de Diario Diez, dio su punto de vista: "Motagua sin claridad cuando tienen el balón, pierden la posesión tan infantil, como que no supieran dar un pase.... Parece que al español le quedó grande el equipo".
El periodista Oscar Funes expresó que: "El semestre para Motagua terminó siendo un rotundo fracaso" y que con Javier López es "irregular en su juego. Un equipo que recibió goleadas y que tuvo serias dificultades para anotar".
Jafeth Moreno, periodista de DIEZ: "Aún con dos partido por jugar, Motagua quedó eliminado de la triangular y, consuma un nuevo fracaso. Muchas cosas han salido mal y siendo honestos si no hubiera sido por aquel autogol que dio un título ya sería una seguidilla de años amargos".
Y destaca a los juveniles: "No importan las edades, los lesionados, el nivel de muchos, Olimpia en la mayoría de veces gana con el peso de su camiseta. A nivel local son muy superiores ante lo amedrentados que son sus rivales".
Carlos Prono dijo que fue un "desastroso semestre para Motagua. Olimpia terminó jugando con 6 jugadores menores de 23 años".
Gustavo Roca, periodista de DIEZ: "CONSUMADO UN FRACASO MÁS Motagua cierra un 2025 HORRENDO. Los azules se van sin títulos, sin clasificaciones a torneos internacionales para 2026 y dejan a Javier López pendiendo de un hilo. Una VERGÜENZA TOTAL lo de este equipo en el tramo final del torneo".
Roca fue contundente por la eliminación de los azules: "Jugadores de Motagua, esta hinchada merece respeto. Son una vergüenza".
Julio Cruz, periodista de Diario El Heraldo, adelantó los refuerzos que maneja Motagua de cara al siguiente torneo, aunque todavía se desconoce el futuro de Javier López. Además criticó el formato de la Triangular final.
Y señala a los culpables: "El fracaso de Motagua es de conjunto: directivos, técnicos y jugadores. Los presidentes ponen la plata, el directivo deportivo gestiona con base a esa plata y el DT aprueba los fichajes. Cada quien con su culpa".
El periodista John Rodríguez tachó el juego de Motagua como "pobre" y explica que los dos últimos partidos ya no tendrán importancia (vuelta contra Olimpia y Real España).
German Alvarado, periodista de Diario La Prensa, citó las declaraciones de Javier López tras la eliminación y luego brindó su opinión personal. "Lo de técnico español en el inicio era darle el beneficio de la duda, pero terminó decepcionando".
Y agrega: "En su momento el argumento del lado de Motagua contra Olimpia eran las finales ganadas. Pero de unos años para atrás, Olimpia le ha propinado duros golpes, desde eliminación en torneo internacional, campeón invicto, triunfos contundentes en vueltas, eliminaciones".