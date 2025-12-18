La More y su esposa toman drástica decisión tras escándalo con Alejandra Rubio

El escándalo que involucra al popular creador de contenido Saúl Fox, conocido en redes sociales como “La More”, a su esposa Sylse Fox y a la expresentadora de televisión Alejandra Rubio, continúa generando polémica.
La controversia estalló luego de que se viralizara un video en el que se observa a La More y Alejandra Rubio bailando raspe de una manera que muchos calificaron como provocativa y fuera de lugar.
Las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales, desataron una ola de comentarios, críticas y especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos, colocando a la pareja de La More en el centro del debate público.
La situación escaló cuando Sylse Fox, visiblemente molesta, decidió romper el silencio y pronunciarse de manera indirecta en sus redes sociales. La esposa del creador de contenido sorprendió al publicar una serie de capturas de pantalla que, según su versión, evidenciarían supuestas infidelidades por parte de su esposo.
Aunque no ofreció declaraciones extensas, el contenido compartido fue suficiente para avivar aún más el escándalo y dividir la opinión de los seguidores, quienes no tardaron en tomar partido.
Desde entonces, el tema no ha dejado de dar de qué hablar y publicaciones continúan circulando, mientras usuarios debaten sobre la veracidad de las acusaciones, el comportamiento de los involucrados y las posibles consecuencias para el matrimonio Fox.
Por su parte, Alejandra Rubio ha dejado claro en diversas ocasiones que su relación con La More es meramente de amistad y que ese video "solo era un raspecito".
En medio de este escenario cargado de rumores y versiones encontradas, muchos se preguntan cuál será el futuro de la relación entre Saúl y Sylse Fox.
Y es que ellos han sido una de las parejas más seguidas en redes sociales, acostumbrada a compartir momentos de su vida con sus seguidores.
Finalmente, en las últimas horas, los esposos tomaron una decisión que no pasó desapercibido y que sorprendió a todos.
La More y Sylse Fox tomaron la drástica decisión de dejarse de seguir mutuamente en redes sociales.
Este gesto ha desatado una nueva ola de especulaciones sobre una posible ruptura definitiva o, por el contrario, una etapa de distanciamiento antes de una eventual reconciliación. Por ahora, el silencio de ambos solo alimenta las dudas y mantiene el escándalo más vigente que nunca.